Es war der 23. Dezember 2017, doch von vorweihnachtlichem Frieden waren die beiden Autofahrer in der Döhrener Anliegerstraße weit entfernt. Gegen 17 Uhr lieferten sich zwei schon seit Jahren heftig verfeindete Nachbarn rund um ein Parkmanöver einen heftigen Schlagabtausch – im wahrsten Sinne des Wortes. Am Ende wies die Windschutzscheibe eines VW Golf einige Risse auf und musste die Polizei ein Protokoll aufnehmen. Diesen Donnerstag nun trafen sich die Kontrahenten im Amtsgericht wieder: Die Halterin des Golf hatte den Fahrer des anderen Wagens, eines Nissan-Pickups, auf Schadensersatz in Höhe von 880 Euro für Scheibenreparatur, Gutachterkosten und Nutzungsausfallentschädigung verklagt. Zivilrichterin Dagmar Frost aber brachte das Kunststück fertig, die Streithähne zu einem Vergleich zu bewegen.

Dieses Foto nahm der Fahrer des Golf vor zweieinhalb Jahren selbst auf. Quelle: privat

Der Pickup-Besitzer hatte seinen Nissan am rechten Rand der Straße Am Brückenhaus abgestellt und wollte – es war schon dunkel – rückwärts in Richtung der Straße Leineinsel ausparken. Er hätte zwar auch vorwärts losfahren können, doch offenbar scheute er das Wendemanöver am Ende der Sackgasse. In diesem Moment kam der Golf des ungeliebten Nachbarn von hinten angefahren, versuchte sich links an dem schon halb auf der Straße stehenden Nissan vorbeizuquetschen. Offenbar drückte der Ältere dabei auch auf die Hupe, strittig ist allerdings, ob er sich dem größeren Fahrzeug mit Schrittgeschwindigkeit näherte (wie es die VW-Besitzerin aus dem Treppenhaus beobachtet haben will) oder ob er auf den Pickup „zuschoss“ (wie dessen Fahrer vor Gericht aussagte).

Sprung aufs Trittbrett

Wütend stieg der Nissan-Fahrer aus, wollte den anderen zur Rede stellen. Doch der gab seiner Schilderung nach erneut Gas. Er habe sich nur mit einem Sprung auf das Trittbrett seines Geländewagens retten können, berichtete der Beklagte in der Verhandlung, sonst wären seine Beine zerquetscht worden. Dort habe er sich mit einer Hand an der Dachreling festgehalten und mit der anderen mehrfach auf die Windschutzscheibe des Golf geschlagen – aber nicht, um diese zu demolieren, sondern nur um den Widersacher zum Halten zu bewegen. Die Stoßstange des gegnerischen Fahrzeugs, erklärte er, sei schließlich nur drei Zentimeter von seinem eigenen Wagen entfernt gewesen. Auf die Frage von Richterin Frost, warum er denn zu Beginn der unheilvollen Begegnung nicht gleich den Vorwärtsgang eingelegt habe, antwortete der Pickup-Pilot: „Ich wollte mal sehen, was das für ein Idiot ist.“

Gab es Vorschäden ?

Ein Gutachter, der die geborstene Windschutzscheibe des Golf untersucht hatte, konnte tatsächlich Spuren einer Hand auf dem Glas ausmachen. Doch wurde die Scheibe wirklich durch die Schläge mit dem Handballen demoliert oder gab es schon Vorschäden? Die Richterin drohte den Beteiligten ein weiteres Gutachten an und stellte die Frage, ob der nun schon zweieinhalb Jahre zurückliegende Streit denn tatsächlich einen ausufernd kostspieligen Prozess rechtfertige. Und tatsächlich siegte – nachdem von verschiedenen Seiten verschiedene Summen genannt wurden – schlussendlich doch noch die Vernunft. Die Streithähne nahmen den Vergleichsvorschlag von Dagmar Frost an, und somit zahlt der Pickup-Fahrer dem Nachbarn nun einen Zuschuss von 300 Euro für seine bereits erneuerte Scheibe.

Von Michael Zgoll