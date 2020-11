Seit Juni ist die Kugelfangtrift in Bothfeld nur noch in eine Richtung befahrbar. Etliche Autofahrer nutzen deshalb einen Schleichwegdurch ein Wohngebiet in Isernhagen-Süd. Das stört die Anwohner, doch weder die Stadt Hannover noch das Bauunternehmen Infra sehen einen Grund, etwas zu ändern.