Ein Audi-Fahrer hat am Sonntagabend in Hannover beinahe eine Radfahrerin am Aegidientorplatz erfasst. Er hatte offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren und prallte gegen einen Ampelmast. Das Auto wurde rasch gefunden, doch vom Fahrer fehlt jede Spur. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise.