Hannover: Schmuggler überholt die Polizei – und wird prompt kontrolliert

Beamte der Polizei Hannover haben am Montag einen Zigarettenschmuggler aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war im Überholverbot auf der A352 am Zivilwagen vorbeigezogen. Doch der 48-Jährige hatte nicht nur unverzollte Tabakwaren dabei, sondern auch noch gefälschte Kennzeichen am BMW.