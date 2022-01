15 Jahre Dauerbaustelle: Alle 35 Brücken in Hannovers Schnellwegsystem müssen erneuert werden. Im Interview erklärt die Straßenbaubehörde, wie sie das ohne allzu starke Verkehrsbehinderungen hinbekommen will – und warum sie am Weidetor und für den Westschnellweg Vorplanungen für Tunnel erstellt.