Trickbetrüger haben eine 81-Jährige in Hannover um ihre Ersparnisse und ihren Schmuck gebracht. Bei einem sogenannten Schockanruf behaupteten die Täter, der Enkel der Frau habe einen Unfall gehabt und die Staatsanwaltschaft verlange nun einen fünfstelligen Kautionsbetrag. Die genaue Summe, um die es geht, nennt die Polizei nicht.

Am Donnerstag riefen die Trickbetrüger gegen 12.30 Uhr über das Festnetztelefon der 81-Jährigen in ihrer Wohnung in der Kriegerstraße (List) an. Der Mann am anderen Ende der Leitung behauptete gegenüber der Frau, er sei ihr Enkel. Der Täter erklärte, er brauche zur Begleichung eines Unfallschadens eine fünfstellige Summe.

„Staatsanwältin“ schaltet sich ein

Eine angebliche Staatsanwältin behauptete in einem weiteren Telefonat, dass das Geld zur Begleichung des Schadens nötig wäre. Gutgläubig ging die Rentnerin nun zu einer Bank und hob das erforderliche Geld ab. Gegen 14.20 Uhr erschien ein unbekannter Mann und holte die Summe bei der 81-Jährigen zu Hause ab.

Etwa eine Stunde später rief die vermeintliche Staatsanwältin erneut an und teilte mit, dass der Unfallgegner sich einen Arm und ein Bein gebrochen hätte. Er fordere nun Schmerzensgeld. Die 81-Jährige verfügte über kein Geld mehr. Deshalb übergab sie gegen 16.20 Uhr einem weiteren Mann ihren Schmuck. Nach Angaben der Polizei liegt der Wert im fünfstelligen Bereich.

Polizei sucht die Geld- und Schmuckabholer

Die Polizei sucht nach den Männern, die Geld und Schmuck bei der Frau abholten. Der eine Täter hatte einen dunkelblauen oder schwarzen Mantel an, wird als „mittelgroß“ beschrieben, hatte ein gepflegtes Äußeres und trug eine Mund-Nase-Bedeckung. Der zweite Verdächtige sah ähnlich aus, trug aber ein weißes T-Shirt mit roten Streifen.

Zeugen sollten sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 1095222 melden.

