Hannover

Schon wieder zwei Feuer in Hannover-Linden-Süd, die Brandserie setzt sich fort: Die Feuerwehr ist am Montagmittag fast zeitgleich zu Kellerbränden auf zwei aneinander angrenzenden Grundstücken nahe des Allerweges ausgerückt. Laut Feuerwehrsprecher Martin Trang hatten Anwohner die Einsatzkräfte zunächst gegen 12.15 Uhr wegen einer heftigen Rauchentwicklung im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Laportestraße gerufen. Noch beim Löschen dieser Flammen hätten Feuerwehrleute auch aus einem Kellerfenster auf einem Nachbargrundstücks heraus dichten Qualm gesehen und deshalb einen weiteren Löschzug zum Standort an der Ricklinger Straße nachalarmiert, berichtete Trang.

Anzeige

Fünfter Kellerbrand innerhalb weniger Wochen in Linden-Süd

Bei den beiden Bränden wurden laut Feuerwehr keine Menschen verletzt. Zwar hätten die Einsatzkräfte in beiden Kellern brennendes Gerümpel schnell löschen und auch beide Keller umgehend belüften können. Die Flammen, Rauch und Löschwasser hätten jedoch in beiden Räumen Schäden an Elektroinstallationen verursacht. Wie die Feuerwehr mitteilt, waren bereits in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach in Linden-Süd Kellerbrände ausgebrochen. Nach Informationen der HAZ waren es am Montag inzwischen schon der vierte und fünfte Fall in Linden-Süd innerhalb weniger Wochen. Mitte Mai brannte es bereits in einem Mehrfamilienhaus an der Lampestraße, Mitte April hatte es binnen weniger Tage jeweils in einem Keller an der Charlottenstraße und an der Ricklinger Straße gebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Ingo Rodriguez