Vermeintlicher Feueralarm in einer Tischlerei in Hannover-Hainholz: Weil schwarzer Rauch aus dem Betrieb aufstieg, rückte die Feuerwehr mit einem Löschzug an. Doch vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Die Rauchschwaden waren auf eine defekte Ölheizung zurückzuführen, einen Brand gab es nicht.