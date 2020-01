Der einzige Buchladen im Roderbruch in Hannover schließt am Sonnabend für immer. Weil Inhaberin Petra Wulf keinen Nachfolger für ihre Bücherbörse finden konnte, stellt sie das Geschäft im Stadtteil Groß-Buchholz am 18. Januar ein. Viele Stammkunden sind traurig.