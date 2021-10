Hannover

Hämmern, sägen, schweißen – das ist nach wie vor eine Männerdomäne. Nur jeder fünfte Berufsanfänger ist weiblich, dabei halten Region und Handwerkskammer Hannover seit fünf Jahren dagegen: Ein Besuch beim „Mädchen ins Handwerk“.

Das Campus Handwerk in Garbsen an einem Vormittag. Es ist laut, die Werkstatt riecht nach Öl und Farbe, viele Schülerinnen sind zu sehen. „Mädchen in der Orientierungsphase die Chance zu geben, sich in dieser Branche auszuprobieren, ist das Ziel dieses Projekts“, erklärt Sonja Plötz, die bei der Handwerkskammer für die Nachwuchsgewinnung verantwortlich ist. Man müsse nicht immer das Ziel haben, die Mädchen danach auch an einen Handwerksberuf zu binden. Es reiche zunächst einmal aus, sie während ihrer Orientierungsphase zu begleiten und ihnen das Handwerk näherzubringen.

Serafine Höhne und Miriam Zaki bekommen Einblicke ins Lackieren. Quelle: Katrin Kutter

Schülerinnen geben positives Feedback

2016 wurde das „Mädchen ins Handwerk“-Projekt ins Leben gerufen. 70 Schülerinnen sind in diesem Jahr hier, sie kommen von der IGS Garbsen, der IGS Badenstedt, der IGS Südstadt, der IGS Stöcken und der Leonore-Goldschmidt-Schule.

Und es gibt viel zu tun. Reifen wechseln etwa oder die Zündkerzen. An einer anderen Station stehen junge Schülerinnen mit bunten Farbdosen in der Hand – es geht um das Lackieren. Stets an ihrer Seite: Handwerksmeisterinnen, Gesellinnen und weibliche Auszubildende.

In der Tischlerwerkstatt entstehen Aufbewahrungsboxen. Quelle: Katrin Kutter

Die 13-jährige Sala Mohammed steht in der Tischlerwerkstatt, hat eine kleine Holzbox in der Hand: „Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich später mal etwas in dieser Branche machen möchte, die Arbeit macht mir aber auf jeden Fall Spaß.“ Ihre Freundin Lisa-Marie Lang (14) steht daneben, nickt. Am Ende bauen sie den „Cube“ zusammen, ebenso eine Aufbewahrungsbox wie eine Handyhalterung – spätestens hier treffen sich wohl die Lebenswelten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jeweils zwei Stunden verbringen die jungen Mädchen in den beiden Tischlerei- und Kfz-Werkstätten – genug Zeit also, um die anfängliche Schüchternheit abzulegen und danach „aktiv an die Dinge heranzugehen“, wie es Plötz beschreibt. Und es scheint zu funktionieren: Am Montag haben von 14 Teilnehmerinnen 13 ein Interesse an Folgeangeboten angemeldet.

Von Sahan Halberstadt