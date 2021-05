Hannover

Sie sind wieder da – nach monatelangem ausschließlichen Lernen am heimischen Schreibtisch dürfen seit dieser Woche endlich auch die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen wieder in ihre Klassenräume. Von einem geregelten Schulalltag kann aber noch längst nicht die Rede sein.

Was hat man gelernt aus den monatelangen Schulschließungen? Vor allem, dass Schule Begegnung und soziales Miteinander heißt. So etwas geht eben über den Bildschirm allenfalls mäßig. Die Schüler müssen sich jetzt erst mal wieder an Gemeinschaft und an ihre Lehrer gewöhnen. Das geht durch gegenseitiges Zuhören am besten.

Lehrer müssen jetzt erstmal zuhören

Die Kinder und Jugendlichen haben viel erlebt in den vergangenen Monaten – Einsamkeit, Depression, Lustlosigkeit, Motivationskrisen. Sie haben geputzt, sich um ihre jüngeren Geschwister gekümmert und den Haushalt geführt.

Es war nicht alles schlecht in der Corona-Zeit. Schüler, Eltern und Lehrer haben ganz neue Erfahrungen mit dem Lernen gemacht. Erfahrungen, die die Schule nach Corona verändern können und müssen. Trotz aller Hektik – alle Beteiligten sollten sich Zeit nehmen für eine Rückschau. Und der Kultusminister sollte den Freiraum dafür schaffen.

Homeschooling ist manchmal die beste Lernform

Es gibt Schüler, die lernen allein und in Ruhe besser. Sie empfinden den Lärm und die anderen im Klassenraum eher als störend. Im Homeschooling haben sich viele ihren Tag nach dem eigenen, ganz persönlichen Rhythmus strukturiert, sie haben länger geschlafen und bis in den späten Abend hinein gearbeitet. Es sind gerade diese Jugendlichen, die sich gar nicht so sehr auf den Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht freuen.

Für andere aber nicht

Dafür tun es die anderen, die überhaupt kein System in ihrem Tagesablauf hatten und auch keine Hilfe von außen, um so mehr. Sie sind ohne die Schule verloren, meist sind es die Schüler, die es ohnehin im Leben schwerer haben.

Mehr Zeit für Fragen

Corona hat gezeigt, dass manches besser funktionieren kann als bisher: Zum Beispiel bei Schülerfragen. In einer 45-Minuten-Stunde können längst nicht alle Fragen gestellt und beantwortet werden. Online – im Chat, per Mail oder während der Videokonferenz – können alle Schüler ihre Fragen loswerden und auch Antworten bekommen.

Mehr Zeit für den einzelnen

In halbierten Klassen bleibt mehr Zeit für den einzelnen. Sollte Modell B, also der Wechselunterricht, nicht viel öfter mal die Regel sein? Warum können für die älteren Jahrgänge nicht feste Studientage zu Hause angesetzt werden? Diese dürften allerdings nicht zum Einfallstor für eine Abkehr von der allgemeinen Schulpflicht werden. Kinder sollten in der Schule lernen und nicht zu Hause von ihren Eltern unterrichtet werden. Denn Schule ist eine Gemeinschaftsveranstaltung. Aber Corona hat eben auch gezeigt, dass alternative Unterrichtsmodelle durchaus auch Charme haben.

Sind Klassenarbeiten noch zeitgemäß?

Vielleicht wird es auch Zeit, über den Sinn von schriftlichen Klassenarbeiten an einem für alle festgelegten Tag nachzudenken. Gibt es nicht alternative, bessere Formen der Leistungsbewertung, als Lernstoff für einen bestimmten Zeitpunkt zu pauken und danach ziemlich schnell wieder zu vergessen? In der Corona-Zeit haben alle viel Flexibilität und Kreativität bewiesen. Nutzen wir die, um unsere Schulen weiterzuentwickeln. Und bringen wir unsere Lernorte endlich auf den Stand, auf dem sie eigentlich schon längst sein müssten. Corona hat die Defizite in unserem Bildungssystem schonungslos offengelegt. Schule nach Corona darf nicht so sein wie vorher. Nur die Ausflüge, Klassen- und Studienfahrten – die dürfen gern bleiben.

Von Saskia Döhner