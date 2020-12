Hannover

Hannovers Schulhöfe sollen grüner und naturnäher werden. Das sieht ein Antrag des Mehrheitsbündnisses aus SPD, Grünen und FDP vor, der im Schulausschuss der Stadt jetzt beschlossen worden ist. Bislang würden Außenanlagen von Schulen in der Stadt noch nach Handreichungen des Kultusministeriums aus dem Jahr 2002 gestaltet, moniert Silvia Klingenburg-Pülm, Schulexpertin der Grünen im Rat. Selbst komplett neugebaute Schulen hätten leider sehr betonlastige Pausenhöfe. Dabei bräuchten gerade Kinder in der Stadt mehr Naturnähe. So könnten Insekten und Vögel näher ins Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler rücken, Staudenbeete etwa zeigten viele unterschiedliche Pflanzenarten.

Außerdem machten Bäume, Sträucher und Wiesen durch Schatten und Verdunstung Hitze erträglicher. Auf grüneren Schulhöfen könnten sich Kinder besser toben. Im Antrag wird der Hof der Albert-Liebmann-Sprachförderschule als gutes Beispiel für ein naturnahes und bewegungsförderndes Gelände genannt. Dies sei auch bei kleineren Flächen möglich.

Von dö