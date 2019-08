Hannover

Zahlreiche schulpflichtige Kinder in Hannover mussten in diesem Jahr offenbar bis kurz vor Beginn des neuen Schuljahrs darum bangen, einen Platz in einer neuen Schule zu bekommen. Der Grund: Nach Angaben des Kultusministeriums hatten sich kurz vor Ferienende noch eine Vielzahl neu Zugezogener an den Schulen in Hannover angemeldet.

Unter Schulleitern und Lehrern kursierten nach Informationen der HAZ in den Ferien zwischenzeitlich Zahlen von bis zu 80 Schülern, die teils bis zum Donnerstag dieser Woche trotz zweier Verteilerkonferenzen noch nicht untergebracht waren. Die Zahl der Schüler ohne Schulplatz hätte sich demnach fast vervierfacht, zuletzt war bekannt gewesen, dass 24 Kinder in Hannover längere Zeit keinen Schulplatz hatten. Die Stadtverwaltung äußerte sich zu konkreten Zahlen nicht.

Kultusministerium gibt erst jetzt Entwarnung

Erst am Donnerstagabend – offiziell immerhin schon erster Schultag – gab das Kultusministerium jetzt Entwarnung. Alle Schüler, ob Schulformwechsler oder neu Zugezogene, seien an diesem Tag mit einem Schulplatz versorgt worden. Es würden zudem zwei Sprachlernklassen an den Gymnasien Käthe-Kollwitz-Schule und Goetheschule in Hannover eingerichtet.

Manche Eltern wissen offenbar noch gar nichts von ihrem Glück. Die Schulen würden umgehend informiert ebenso der Schulträger, hieß es vonseiten des Kultusministeriums weiter. Dieser informiere die Erziehungsberechtigten über die zugewiesene Schule, damit umgehend die Anmeldung erfolgen könne.

Ganz ist das Problem damit überdies offenbar immer noch nicht vom Tisch: Am kommenden Mittwoch gibt es nach Angaben des Kultusministeriums „aufgrund der regen Bewegungen in den Sommerferien und zum Schuljahresbeginn“ eine weitere Verteilerkonferenz, bei der die Schulleitungen darüber beraten, wo abgelehnte Bewerber aufgenommen werden können. Dann würden „weitere Maßnahmen“ eingeleitet.

Vor allem IGS und Oberschule sind übervoll

Wie überlastet manche Schulen Hannovers mittlerweile sind, zeigen auch tagesaktuelle Listen, auf denen die Stadt Hannover freie Schulplätze registriert. Der HAZ liegt eine solche vom Mittwoch vor.

Vor allem an den Gesamt- und Oberschulen gibt es mitnichten freie Plätze. Im Gegenteil: Einzelne Jahrgangsstufen sind bereits mit bis zu elf Schülern überbucht. Leiter von Gesamt- und Realschulen mahnen schon seit Monaten an, dass die Klassen sieben bis neun übervoll sind. Erst im April hatte der Fall einer 16-Jährigen niedersachsenweit für Aufsehen gesorgt, die nach dreimonatiger Suche in Hannover immer noch keinen Schulplatz gefunden hatte. Nach einem Bericht in der HAZ bekam sie einen Platz.

Lesen Sie auch:

16-Jährige findet seit drei Monaten keinen Schulplatz

Nach drei Monaten Wartezeit: Mara findet Schulplatz

So bleiben Eltern auf dem Laufenden: Aktuelles aus Hannovers Schulen Geht auch ihr Kind auf eine Schule in Hannover? Dann bleiben Sie mit uns immer aktuell informiert über alle Themen rund um die Lernorte dieser Stadt – von der Grundschule bis zum Abitur. Fast täglich berichtet die HAZ online über alle wichtigen Entwicklungen, spricht mit Lehrern, Schülern und Politikern. Auf unserer Themenseite finden Sie alles auf einen Blick. Deshalb: Jetzt auf diese Seite ein Lesezeichen im Browser setzen oder auf dem Handy speichern!

Von Jutta Rinas