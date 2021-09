Misburg/Anderten

Die Sommerferien sind vorbei und während Schülerinnen und Schüler sechs Wochen lang frei hatten, hat sich an den Schulzentren Misburg und Anderten einiges getan. Die Stadt Hannover nutzte die Ferienzeit, um an mehreren Schulen im Stadtbezirk bevorstehende Neubau- und Umbauarbeiten sowie Sanierungen voranzutreiben. An den Misburger und Anderter Schulen gibt es für Schülerinnen und Schüler wegen steigender Schülerzahlen und mehrerer Bauvorhaben jetzt neue Modulbauten.

„Die Corona-Pandemie hat sich auch auf die Umsetzung der Bauprogramme ausgewirkt“, sagte Dennis Dix, Sprecher der Stadt. Bauarbeiten auf Grundstücken, die als Kampfmittelverdachtsflächen gelten, mussten beispielsweise verschoben werden, um eine mögliche Evakuierung vorzubeugen.

Steigende Schülerzahlen: Grundschulen bekommen Modulkomplex

In Misburg starteten die ersten Bauarbeiten am Kurt-Schwitters-Gymnasium im Juni. Damit Schülerinnen und Schüler auch während der Bauzeit ungestört weiter unterrichtet werden können, hat die Stadt rund 490.000 Euro in den Bau eines eingeschossigen Modulbaus investiert. Das vorübergehende, barrierefreie Schulgebäude bietet Platz für fünf Klassenräume und steht im Bereich des Parkplatzes zwischen Realschule und Gymnasium. Ein vorübergehendes Schulgebäude haben auch die Kardinal-Galen- und die Pestalozzi-Grundschule bekommen.

Grund für die Modulbauten seien die steigenden Schülerzahlen an den Grundschulen, sagte Dix. In dem Interimsbau sind vier Unterrichtsräume sowie eine Garderobe für die Kinder untergebracht. Der Modulkomplex ist barrierefrei und steht zwischen der Pestalozzi-Grundschule und dem Kurt-Schwitters-Gymnasium. Die Stadt investierte 426.000 Euro in den vorübergehenden Schultrakt. Ein Grundschulneubau ist derzeit nicht geplant, die Stadt plant allerdings eine Umstrukturierung der Schulbezirke, mit der auch die Grundschulen in Misburg-Nord entlastet werden sollen.

Treppenhaus-Sanierung in der Realschule Misburg

An der Realschule Misburg investierte die Stadt während der Sommerferien die höchste Summe im Stadtbezirk Misburg-Anderten. Rund 560.000 Euro flossen sowohl in den Bau eines Modulgebäudes als auch in Sanierungsarbeiten in zwei Gebäudetrakten. Insgesamt vier Treppenhausfassaden wurden erneuert. Während der vergangenen Wochen entfernten Bauarbeiter die Treppenhausverglasung komplett und bauten sie neu. Für eine bessere Rauchableitung wurden außerdem Fensteröffner in den Treppenhäusern angebracht. Die Baumaßnahme begann bereits vor den Sommerferien.

Genau wie an den Grundschulen sei auch an der Realschule Misburg die steigende Schülerzahlen der Grund für den Interimsbau mit zwei Unterrichtsräumen, sagte Dix. Am Schulzentrum Anderten wurde während der Sommerferien ebenfalls ein Modulkomplex aufgebaut. Diesen wird vorrangig die Oberschule Pestalozzi nutzen.

Schul- und Bildungsausschuss stimmt im September über Neubauprojekt ab

Die Planungen für den Neubau des Schulzentrums Anderten laufen bereits. Die Außenstelle der Oberschule schließt aus diesem Grund zum kommenden Schuljahr. Das Planungsverfahren des Neubaus befindet sich aktuell noch in der Abstimmung, der Stadtbezirk Misburg-Anderten sowie die Mitglieder des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses stimmten im Juli bereits für das Vorhaben. Am 13. September muss noch der Sportausschuss sowie am 22. September der Schul- und Bildungsausschuss über die Pläne abstimmen.

Neben dem Stadtbezirk Misburg-Anderten liefen auch an anderen Schulen in der Stadt die Bauarbeiten auf Hochtouren. Der Rohbau an der Grundschule Buchholz-Kleefeld ist inzwischen abgeschlossen und die Ausbauarbeiten haben begonnen. Und an der IGS Südstadt wurden während der Sommerferien letzte Arbeiten im Bestandsgebäude durchgeführt. Der Neubauteil der IGS wurde während der Ferien grundgereinigt und in den Probebetrieb genommen, sodass der reguläre Schulbetrieb nun starten konnte. Die Sanierungsarbeiten im Bestandsgebäude der Schule halten noch an. Im gesamten Stadtgebiet wurde an rund 30 Schulen während der Sommerferien gebaut.

Von Leona Passgang