Herr Professor Schlobinski, in Hannover wollen die Verkehrsbetriebe Üstra und Regiobus die Begriffe „schwarzfahren“ und „Schwarzfahrer“ nicht mehr verwenden und damit Diskriminierung vermeiden. Hat das Aussicht auf Erfolg?

Ich will das erst einmal in einen größeren Rahmen setzen. Wir haben es hier mit der Tabuisierung eines Begriffs zu tun. Der Bedeutungsinhalt eines Worts soll mit einem Bann belegt werden. Dabei wird politisch argumentiert. Aktivisten sagen, in einer rassistisch geprägten Gesellschaft entfaltet so ein Wort Wirkung, völlig unabhängig davon, ob es rassistisch ist oder nicht. Ich bezweifle das. Das müsste man erst einmal beweisen.

„Schwarzfahren“ ist in der Regel negativ belegt, genauso wie Schwarzarbeit. Was sagen Sie, wenn Menschen mit schwarzer Hautfarbe sich gegen diese Begriffe wehren?

Es wird behauptet, dass der Begriff rassistisch konnotiert ist. Und das ist schlicht falsch.

Erklären Sie uns das bitte genauer?

Eine Konnotation ist ein fester Teil der Wortbedeutung. Sie bezieht sich auf mitgemeinte Begriffsinhalte. Ein Beispiel: Die Wörter „Gaul“ und „Ross“ stehen beide für „Pferd“. Im Wort „Gaul“ ist aber auch die Bedeutung minderwertig enthalten, bei „Ross“ die Bedeutung edel.

„,Schwarzfahren’ hat keine rassistische Bedeutung“

Und im Begriff „Schwarzfahren“?

Im Begriff „Schwarzfahren“ ist keine rassistische Konnotation enthalten. Weder von der Wortgeschichte her noch vom aktuellen Wortgebrauch lässt sich eine rassistische Wortbedeutung in irgendeiner Weise begründen. Linguistisch ist das interessant. Es wird ein nicht rassistischer Begriff unter den Verdacht des Rassismus gestellt und dann tabuisiert.

Nun argumentieren Aktivisten aber, auch wenn „schwarzfahren“ überhaupt nicht rassistisch angelegt war, habe es trotzdem diese Wirkung bei Betroffenen, denn „schwarz“ stehe in diesem Zusammenhang für etwas Negatives wie Kriminalität oder Illegalität.

Ich sehe das als Versuch des verbalen Exorzismus. Dabei geht es um das Hinausbeschwören von Eigenschaften wie rassistisch, die sprachlichen Ausdrücken unterstellt werden. Wenn Begriffe negativ konnotiert sind, dann heißt das überhaupt nicht, dass sie rassistisch oder diskriminierend sind.

Wird es sich durchsetzen, wenn ein Unternehmen wie die Üstra ein Wort auf den Index setzt? Auch in Berlin und München haben die Verkehrsbetriebe das Wort „schwarzfahren“ verbannt und durch „Personen ohne gültigen Fahrausweis“ ersetzt.

Ich bin sehr skeptisch, dass sich das in der Alltagssprache durchsetzt. Was die Verkehrsbetriebe da machen, ist meiner Meinung nach politisch hyperkorrektes Verhalten.

„Schokokuss“ hat sich durchgesetzt

Vor etlichen Jahren haben wir alle „Schokoküsse“ oder „Schaumküsse“ auch noch anders genannt. Heute gibt es wohl keinen Zweifel, dass die Umbenennung richtig war, oder?

Ja, denn „Neger“ ist ganz klar ein rassistischer und diskriminierender Begriff. Der entscheidende Unterschied zum „Schwarzfahren“: Das Wort „Neger“ hat ganz klar in seiner Geschichte und im späteren Wortgebrauch eine rassistische und abwertende Bedeutung. Deshalb haben sich zu Recht alternative Ausdrücke wie Schwarze oder People of Color durchgesetzt. Es gibt einen großen Konsens in der Gesellschaft, dass man das N-Wort nicht benutzen darf. Bei „Mohrenstraße“ oder „Zigeunersoße“ war und ist die Veränderungsbereitschaft schon geringer. Und ich habe bisher nicht gehört, dass es Diskussionen um das Wort „Zigeunertonleiter“ gibt. Das ist ein Fachbegriff und der hat keine mediale Aufmerksamkeit.

Bahlsen hat kürzlich seine Schokoladenkekse „Afrika“ wegen Rassismusvorwürfen umbenannt. Sehen Sie das ähnlich wie das „Schwarzfahren“?

Dabei lief die Assoziationskette möglicherweise über Afrika – schwarz – Opfer – Rassismus. Das sind alles Assoziationen, die nicht zwingend mit dem Wort „Afrika“ zu tun haben. Im Gegensatz zur Konnotation, die wirklich mit einem Begriff verbunden ist, sind Assoziationen freiere Gedankenspiele.

Wie bewerten Sie die Diskussion?

Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass einzelne Gruppen das Sagbare immer weiter einengen wollen. Ich halte das für eine problematische Entwicklung der vergangenen zwei, drei Jahre. Alltagsbegriffe, die nicht rassistisch oder nicht diskriminierend sind, sollen tabuisiert werden. Am anderen Ende des politischen Spektrums gibt es gleichzeitig den Versuch, das Sagbare auszuweiten.

AfD-Politiker brechen bewusst Tabus, wenn sie sagen, das Adjektiv „völkisch“ sei nichts weiter als „ein zugehöriges Attribut“ zum Wort „Volk“ und es sollte „wieder positiv besetzt“ werden. Der Begriff einer rassisch geprägten „Volksgemeinschaft“ diente schon in seiner Entstehungszeit in der Weimarer Republik der Ausgrenzung und rechtfertigte im Nationalsozialismus die Verfolgung von Juden, von Sinti und Roma und anderen. Diese Wörter stehen angesichts unserer historischen Erfahrung zu Recht unter Tabu und lassen sich nicht neutral gebrauchen. Aber bei Rechtspopulisten ist der Tabubruch eine bekannte etablierte Kommunikationsstrategie.

Schwarzarbeit und Schwarzgeld

Das Wort „schwarz“ hat in unserer Sprache allerdings oft einen negativen Beiklang. Mal geht es um Illegales wie Schwarzarbeit und Schwarzgeld oder um eine pessimistische Haltung wie bei Schwarzsehen und Schwarzmalen. Ist es nicht verständlich, dass Schwarze sich dagegen wehren?

Unsere westliche Kultur ist seit den Anfängen ganz stark von der Opposition zwischen weiß/hell und schwarz/dunkel geprägt. Das verstärkte sich im Christentum. Weiß steht für das (göttliche) Licht, Reinheit und Leben, Schwarz für Dunkelheit, Tod, Angst, Trauer. Diese grundlegende Farbsymbolik zieht sich durch viele westliche Sprachkulturen. Das hat aber nichts mit Rassismus zu tun.

Werden wir eines Tages nicht mehr über Schwarzarbeit und Schwarzmalen sprechen?

Schwarzarbeit ist ein halb institutioneller Begriff. Wenn seine Verbannung auf die politische Agenda gesetzt wird, schlägt das vielleicht mittelfristig durch. Ob Handwerker ihn dann weiter im Repertoire behalten oder nicht, ist eine andere Frage. Es hängt viel davon ab, wie stark Begriffe in der Alltagssprache verankert sind.

„Gut, dass es keine Sprachpolizei gibt“

Sprache verändert sich ständig. Wie sehen Sie als Sprachwissenschaftler diese Versuche des lenkenden Eingriffs?

Aktivisten hoffen, dass Rassismus gemindert wird, wenn Begriffe tabuisiert werden. Sie setzen auf eine Lenkungsfunktion der Sprache. Ich glaube, dass das nicht so einfach funktioniert. Aber: Über rassistischen und diskriminierenden Sprachgebrauch zu diskutieren und gegen Rassismus und Diskriminierung zu handeln, ist wichtig. Wird dies aber überdehnt, indem nicht rassistische Begriffe unter ein Tabu gestellt werden, dann ist das kontraproduktiv. Es können Abwehrhaltungen entstehen.

Sie lehnen gesteuerte Veränderungen ab?

Nun, ich bin ein „alter weißer Mann“. Ich finde es gut, dass wir keine Sprachpolizei haben. Die einen wollen Anglizismen abschaffen, die anderen wieder etwas anderes. Wir sollten unsere Sprache mit möglichst wenig Einflussnahme und Lenkung behandeln und stattdessen kritisch, kontrovers, aber konsensorientiert diskutieren. Und natürlich ist die schulische Bildung hier sehr wichtig. Also: Diskussion ja, Bevormundung nein.

Reagieren Unternehmen richtig?

Unternehmen wie Üstra und Bahlsen greifen mit ihrer Sprachpolitik Stimmungen auf, damit sie ihre Kunden nicht verlieren. Liegen sie damit richtig?

Woher wissen Firmen, welche Begriffe sich die Kunden wünschen. Dies müsste man erst einmal untersuchen. Und dass sie Kunden verlieren, wenn sie Begriffe wie „schwarzfahren“ oder „Afrika“ nicht bannen, das bezweifle ich.

Bei Bahlsen war ein Shitstorm im Netz der Auslöser.

Internetkommunikation untersuche ich seit 1996. Wenn ein Shitstorm durch die sozialen Medien tobt, stellen sich doch Fragen. Ist das repräsentativ? Wer schreibt? Wann und mit welcher Intention? Da werden Themen oft mit verbaler Aggression gepusht. In der Regel ist es nicht gerechtfertigt und sinnvoll, seine Agenda nach Shitstürmen auszurichten.

