Ein Schwarzfahrer in Hannover hat am Montagabend versucht, durch einen Sprung ins Gleisbett vor Üstra-Kontrolleuren zu fliehen. Der lebensgefährliche Vorfall ereignete sich in der Untergrundstation Geibelstraße. Im Tunnel holten die Sicherheitsleute den 52-Jährigen ein und übergaben ihn der Polizei.