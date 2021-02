Hannover

Folgenreicher Zwischenfall auf der Fahrt zum Hauptbahnhof Hannover: Zugbegleiter haben am Sonntagmorgen in einem Regionalzug aus Bremen nach einem Stopp am Pferdeturm in Hannover einen Schwarzfahrer entdeckt und sind daraufhin von dem 27-Jährigen heftig angegriffen worden. Der betrunkene Mann spuckte dabei auch um sich und entblößte sein Geschlechtsteil. Die Bundespolizei konnte den Randalierer zwar am Hauptbahnhof ergreifen. Die beiden Zugbegleiter sind laut Bundespolizeisprecherin Angelika Kubik aber nach dem belastenden Erlebnis vorerst dienstunfähig.

Wie die Sprecherin weiter mitteilt, war der 27-Jährige am frühen Morgen bereits in Bremen in die Regionalbahn nach Hannover gestiegen. Einer der Zugbegleiter erwischte den Mann aus Polen nur kurze Zeit später ohne gültigen Fahrschein und verwies den Schwarzfahrer beim nächsten Halt des Zuges.

Offenbar gelang es dem illegalen Fahrgast aber, sich vor dem Ausstieg im Zug zu verstecken. Laut Bundespolizei wurde der Mann nach einigen Zwischenstopps und einem kurzen Halt am Pferdeturm auf dem Weg in Richtung Hauptbahnhof Hannover vom Zugpersonal als blinder Passagier entdeckt. „Er schlug dann unvermittelt in Richtung der Zugbegleiter, spuckte diese mehrfach an und entblößte sein Glied“, berichtet Sprecherin Kubik. Im Hauptbahnhof habe dann eine Streife der Bundespolizei den aggressiven Polen aus dem Zug geholt.

Lesen Sie auch Maskenpflicht: Frau aus Neustadt wird angepöbelt und bespuckt

Gleicher Mann war schon tags zuvor ohne Mund-Nasen-Schutz in ICE unterwegs

Was die weiteren Ermittlungen ergaben: Der 27-Jährige war schon am Sonnabendabend ohne gültiges Ticket, betrunken und ohne Mund-Nasen-Bedeckung mit einem ICE von Bielefeld nach Hannover gefahren. Laut Bundespolizei hatte er auf dieser Fahrt immer wieder gegen eine Scheibe im Zug gespuckt und sogar grundlos versucht, die Notbremse zu ziehen. Gegen ihn wird nun gleich wegen einer ganzen Reihe von Delikten ermittelt: Belästigung der Allgemeinheit, Körperverletzung, Beleidigung, Missbrauch von Notrufeinrichtungen und Erschleichen von Leistungen. Zusätzlich kassierte er eine Ordnungswidrigkeitsanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Über den weiteren Gesundheitszustand der dienstunfähigen Zugbegleiter gab die Bundespolizei keine Auskunft.

Von Ingo Rodriguez