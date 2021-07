Hannover

Hunderte Menschen haben das schöne Wetter zu Beginn des Wochenendes in Hannover genutzt, um wieder im Freien zu feiern. Gleichzeitig gab es für die Polizei in der Nacht zu Sonnabend erneut unter anderem wegen Ruhestörungen viel zu tun an beliebten Treffpunkten wie der Limmerstraße. Auf der Hoppenstedtwiese wurde zudem ein Brüderpaar ausgeraubt, im Welfengarten wurden drei Männer durch Schläge verletzt.

Die handfeste Auseinandersetzung gegen 1 Uhr hinter der Leibniz-Universität auf dem Hans-Mayer-Weg entstand laut Polizeisprecherin Janique Bohrmann „aus unbekannten Gründen“. Die beiden 18-Jährigen und ein zwei Jahre älterer Begleiter wurden von einer anderen Gruppe durch Flaschenwürfe und Faustschläge verletzt. Noch vor Eintreffen der Polizei flohen die Täter, zwei Verletzte kamen ins Krankenhaus. Die Beamten bitten unter Telefon (0511) 1093117 um Zeugenhinweise.

Hoppenstedtwiese: Brüder mit Messer bedroht

Zwei Brüder wurden bereits gegen 23.45 Uhr Opfer eines bewaffneten Überfalls. Die südeuropäisch aussehende Tätergruppe bedrohte sie auf der Hoppenstedtwiese (Südstadt) mit einem Messer. Die Räuber erbeuteten Kopfhörer und einen Rucksack. Alle Gesuchten sind 1,70 bis 1,80 Meter groß. Ein Verdächtiger hatte schwarze, lockige Haare. Ein Komplize hatte ebenfalls schwarze Haare, aber an den Seiten kurz geschoren und nach hinten gegelt. Beide waren schlank, ungefähr 18 Jahre alt und trugen dunkle Strickjacken. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0511) 1093217 entgegen.

Ruhestörung am Pfarrlandplatz

Abgesehen von Straftaten mussten die Beamten wie schon in den zurückliegenden Wochen beispielsweise wegen Ruhestörungen aktiv werden. Unter anderem am Pfarrlandplatz schritten die Ermittler in der Nacht zu Sonnabend ein. Dort erhielten mehr als 50 Personen kurz nach Mitternacht Platzverweise. Da auf der Limmerstraße ab 22 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden darf, verlagert sich die Partyszene mittlerweile in den Nachtstunden in die Nebenstraßen. Die dortigen Kioske sind von der Restriktion nicht betroffen.

Von Peer Hellerling