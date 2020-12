Hannover

Die Polizei rätselt weiterhin über die Ursache für die schweren Verletzungen eines 66-jährigen Mannes, den Passanten am vergangenen Mittwoch in der U-Bahnstation am Kröpcke bewusstlos auf einem Treppenversatz gefunden hatten. Laut Polizeisprecher Martin Richter ist der Mann wegen seines Gesundheitszustandes immer noch nicht ansprechbar. Auch fünf Tage nach dem mysteriösen Zwischenfall auf einer Verteilerebene der Üstra-Station wissen die Ermittler demnach noch nicht, ob der 66-Jährige gestürzt und verunglückt ist oder Opfer einer Straftat wurde.

Treppe ist nicht direkt im Bereich einer Überwachungskamera

Was die Ermittlungsarbeit zusätzlich erschwert: Laut Polizei ist genau der Standort des möglichen Tatorts oder Unfalls nicht unmittelbar im einsehbaren Bereich der Überwachungskameras. Passanten hatten den bewusstlosen Mann am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr am unteren Ende einer Treppe zu den Stadtbahnlinien 3, 7 und 9 gefunden. Ein Rettungswagen brachte den 66-Jährigen in ein Krankenhaus.

Verletzter stand nicht unter Einfluss von Alkohol oder Drogen

Was dem Mann zugestoßen ist, gibt den Ermittlern weiterhin Rätsel auf. Ein Alkohol- und Drogentest fielen jeweils negativ aus. Zwar deutet für die Ermittler vieles auf einen Sturz hin, allerdings könne eine Straftat nicht ausgeschlossen werden, hieß es schon kurz nach dem Vorfall seitens der Polizei. Laut Polizeisprecher können die Aufzeichnungen der Überwachungskameras aber möglicherweise Ansatzpunkte oder Hinweise zu ungewöhnlichen Geschehnissen in der näheren Umgebung des nicht direkt gefilmten Treppenbereiches liefern. Die Auswertung des Videomaterials ist demnach aber noch nicht abgeschlossen. Die Polizei setzt weiterhin auf Zeugenhinweise unter Telefon (05 11) 109 28 20.

Von Ingo Rodriguez