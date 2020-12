Hannover: Schwerverletzter in U-Bahnstation Kröpcke gibt Rätsel auf

Hannover

Passanten haben am Mittwoch einen schwerverletzten Mann mitten in der U-Bahnstation Kröpcke entdeckt. Das teilte die Polizei Hannover am Donnerstag mit. Demnach lag der nicht ansprechbare 66-Jährige in der unteren Üstra-Verteilerebene auf einem Treppenversatz. Was dem Mann zugestoßen ist, gibt den Ermittlern allerdings Rätsel auf.

Sowohl der Alkohol- als auch der Drogentest fielen negativ aus. Die Zeugen hatten den 66-Jährigen gegen 11 Uhr am unteren Treppenende zu den Stadtbahnlinien 3, 7 und 9 gefunden. „Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Derzeit deute zwar vieles auf einen Sturz hin, allerdings könne eine Straftat nicht ausgeschlossen werden.

Verletzter nicht vernehmungsfähig

Das Opfer selbst ist bislang nicht vernehmungsfähig, weshalb die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet hat. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0511) 109 28 20 entgegengenommen. Darüber hinaus wollen die Ermittler Videomaterial aus der Station auswerten.

