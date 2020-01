Hannover

Das Streckenradar Section Control an der Bundesstraße 3 bei Laatzen hat seit seiner Inbetriebnahme fast 300 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Die Anlage wurde nach langem Rechtsstreit Mitte November scharf gestellt, auf dem 2,2 Kilometer langen Abschnitt wird die Durchschnittsgeschwindigkeit gemessen – und bei zu zügigem Fahren blitzt es.

Nach Angaben des Innenministeriums wurden zwischen dem 14. November und 6. Januar insgesamt 278 Geschwindigkeitsverstöße zur Anzeige gebracht. 48 von ihnen liegen im Bußgeldbereich inklusive Punkt in Flensburg, die Autofahrer waren in dem Tempo-100-Abschnitt also mindestens 21 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. „Bei zwei Verstößen haben die verantwortlichen Fahrzeugführer darüber hinaus mit einem einmonatigen Fahrverbot zu rechnen“, teilt Ministeriumssprecher Werner Steuer mit.

Spitzenreiter fährt 147 km/h

Der bislang Schnellste war abzüglich Toleranz sogar mit Tempo 147 zwischen Gleidingen und Rethen unterwegs. Um wie viele Stundenkilometer die ertappten Autofahrer im Schnitt zu schnell unterwegs waren, kann Steuer allerdings nicht sagen. Unfälle hätten sich seit Inbetriebnahme aber bisher keine ereignet.

Section Control erfasst das Kennzeichen beim Einfahren in den Kontrollabschnitt und stoppt die Zeit, bis der Wagen am zweiten Messpunkt ankommt. Ging das zu schnell, wird umgehend ein Blitzerfoto vom Raser geschossen. Quelle: HAZ

Bei Section Control wird das Tempo von Rasern nicht wie sonst üblich, nur direkt am Blitzer gemessen. Stattdessen passieren Autofahrer am Anfang der Strecke Sensoren, beim Verlassen des Sektors errechnet die Anlage anhand der vergangenen Zeit die gefahrene Geschwindigkeit. Sollte der Kontrollierte zu schnell gewesen sein, löst die Kamera aus.

Von Anfang an Probleme

Das bundesweit einmalige Pilotprojekt hatte von Anfang an mit Problemen zu kämpfen: Rund vier Jahre dauerte es, ehe die Anlage erstmals im Dezember 2018 in Betrieb gehen konnte. Doch nach einer Klage wegen datenschutzrechtlicher Bedenken eines Autofahrers wurde Section Control schon nach drei Monaten wieder abgeschaltet. Erst im November 2019 wurde der Betrieb dann letztinstanzlich vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg genehmigt.

