Seelhorst

Die Stadtverwaltung soll die rote Radwegefurt an der Kreuzung Elsenborner Straße/ Peiner Straße unverzüglich entfernen. Das hat der Bezirksrat Döhren-Wülfel mit den Stimmen von CDU, Grünen und FDP – und gegen das Votum der SPD – beschlossen.

Zuvor hatten die Politiker in ihrer jüngsten Sitzung über die problematische Radwegemarkierung debattiert. Der rote Streifen signalisiere Fahrradfahrern, die aus der Seelhorst kommen und Richtung Hildesheimer Straße unterwegs sind, dass sie sich auf einer vorfahrtsberechtigten Straße befänden. Doch dies sei nicht so, heißt es in dem Antrag der CDU.

Tatsächlich sind an dieser Kreuzung nur die abknickenden Straßen Hoher Weg und westliche Peiner Straße vorfahrtsberechtigt. Für die anderen beiden einmündenden Straßen – die östliche Peiner Straße und die Elsenborner Straße – gilt die klassische Rechts-vor-links-Regel.

Schon etliche Beinaheunfälle

„Normalerweise zeigt eine rote Furt Radfahrern an, dass sie sich auf einer vorfahrtberechtigten Straße befinden“, erläuterte CDU-Bezirksratsherr Gerd Sommerkamp. Doch müssten Radler, die in Richtung Döhren unterwegs sind, von rechts aus der Elsenborner Straße kommende Verkehrsteilnehmer passieren lassen. „Es ist gemeingefährlich, wenn ein Radfahrer denkt, er hätte Vorfahrt, und dann wird er von einem Auto umgemangelt“, formulierte es Claudia Meier von den Grünen sehr prägnant. Ihre Parteifreundin Sarah Röttger erinnerte die SPD daran, dass sie 2017 selbst darauf hingewiesen habe, dass es an dieser Ecke schon etliche Beinaheunfälle gegeben hätte.

Die Sozialdemokraten hatten vor drei Jahren einen Antrag eingebracht, an der Einmündung der Elsenborner Straße in die Peiner Straße eine rote Radwegefurt zu markieren. Nach Kritik aus dem Gremium hatte die SPD diesen Vorschlag aber wieder zurückgezogen. Warum die Fraktion jetzt gegen den CDU-Vorschlag stimmte, begründete SPD-Fraktionschef Jens Schade mit den Worten: „Wer Verkehrszeichen lesen kann, weiß Bescheid.“ Und er ergänzte, dass der rote Fahrstreifen nach Ansicht der Sozialdemokraten dem Schutz der Radfahrer diene.

Von Michael Zgoll