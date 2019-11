Hannover

Eine 16-jährige Schülerin ist in Hannover-Seelhorst am Dienstagmorgen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Jugendliche ihren Bus erreichen uns hatte offenbar nicht auf den Verkehr geachtet, als sie auf die Straße lief.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Schülerin gegen 7.30 Uhr zu Fuß an der Straße Hoher Weg unterwegs. Um noch einen haltenden Bus an der Haltestelle auf der anderen Straßenseite zu erreichen, versuchte die 16-Jährige laut Polizei vermutlich, eilig die Fahrbahn zu überqueren. Sie wurde von einem 32-jährigen Autofahrer erfasst, der in Richtung Friedhofsallee unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die Schülerin auf die Straße geschleudert. Die Jugendliche wurde von einem Notarzt in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme war die Strecke am Hohen Weg vorübergehend gesperrt.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Ingo Rodriguez