In dieser Krise haben es die Menschen auch in Hannover und Niedersachsen mit außergewöhnlichen Belastungen zu tun. Eine bestürzende Entwicklung gibt es in Wolfsburg, wo viele Bewohner eines Demenz-Pflegeheims mit dem Coronavirus infiziert sind. Alle Informationen und Entwicklungen zur Corona-Lage in Hannover und Niedersachsen gibt es hier in unserem Liveticker.