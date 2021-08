Hannover

Mit schwerem Gerät haben Spezialisten im Maschpark begonnen, einen der ältesten und größten Baume der Denkmalanlage hinterm Neuen Rathaus abzusichern. Die 25 Meter hohe Blutbuche ist vom Brandkrustenpilz befallen und wird daher mit drei Stahlseilen gesichert.

Stahlseile sichern Blutbuche

Die Stadt lässt seit einem tödlichen Unfall durch Astbruch im Jahr 2017 jährlich die Bäume im Maschpark kontrollieren. „In diesem Jahr haben wir das vorgezogen wegen des Klassik-Open-Airs“, sagt Antje Laufer vom Grünflächenbereich der Stadt. Hunderte Menschen werden voraussichtlich bei der nächsten Ausgabe der Freiluftoper am 21. August im Maschpark lauschen – da möchte niemand einen stürzenden Baum riskieren.

Zwei Tonnen Gewicht muss der Anker im Erdreich aushalten – Gerrit Meyer vom städtischen Grünflächenbereich überprüft das System. Quelle: Samantha Franson

Arbeiter der Bremer Firma Hanseatic Treeworks trieben am Donnerstag vier Meter lange Stahl-Erdanker in den Boden und befestigten Stahlseile in der Krone. Voraussichtlich am Freitag sollen die drei Seile gespannt werden, die den Baum im Fall eines Bruchs sichern.

Einer der ältesten Bäume im Maschpark

Die mächtige Blutbuche hat in Meterhöhe über dem Boden einen Stammumfang von rund 4,50 Metern. Wegen ihrer Größe und des Umfangs geht die Stadt davon aus, dass Gartendirektor Julius Trip den Baum bei der Anlage des Maschparks um 1900 im Zuge einer „Großbaumverpflanzung“ hat einsetzen lassen. Damit sollte schnell der Eindruck eines gewachsenen Parks erzeugt werden. Pferdefuhrwerke mussten die Bäume bringen.

Der Brandkrustenpilz erobert Bäume nach Angaben der Stadt meist über Wurzelverletzungen und verursacht eine Moderfäule im Inneren. Die Bremer Firma hatte mit Zugversuchen die Standfestigkeit überprüft und die Krankheit festgestellt, die später von einem Baumgutachter auch noch mit einem Schallgerät bestätigt wurde.

Mächtiger Baum: Die Blutbuche hat 4,50 Meter Stammumfang. Quelle: Samantha Franson

Es sei ein Glücksfall, dass Hanseatic Treeworks gleich auch die Stabilsierung übernehmen konnte, sagt Gerrit Meyer vom Fachbereich Umwelt und Grünflächen der Stadt, der die Arbeiten überwacht. Schließlich seien Handwerksfirmen derzeit schwer zu bekommen – und zum Klassik-Open-Air soll alles sicher sein im Park.

Von Conrad von Meding