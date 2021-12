Hannover

Es weihnachtet ziemlich. Am meisten in der unteren Etage. Da sind Maria und Josef im Stall, nebst anbetenden Hirten, umschwebt vom Verkündigungsengel. Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Im Stockwerk darüber dann die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus – mit den Weisen aus dem Morgenland samt Kamelen. Und in der zweiten Etage die biblische Flucht nach Ägypten. Dabei wird die Heilige Familie von lauter Menschen eskortiert, die in der Heiligen Schrift eigentlich gar nicht vorkommen: „Die Pyramide musste ja voll werden“, sagt Catharina Uhlmann lachend.

Die Pastorin beugt sich über die Szenerie in ihrem Wohnzimmer im Zooviertel. Rund 1,30 Meter hoch ist die Weihnachtspyramide, die dort steht – ein filigranes Kunstwerk aus gedrechselten Spindeln und Seilzügen, aus Glöcklein und Lämpchen und Säulen und Tellerchen, die sich gegenläufig drehen. Halb frommes Wimmelbild, halb mechanisches Wunderwerk.

Umlagert von Hirten: Eine Szene der Pyramide zeigt Maria und Josef mit dem Jesuskind im Stall. Quelle: Samantha Franson

Der Aufbau dauert Stunden

Das Jahr über schlummert die Pyramide zerlegt in einer Kiste in ihrer Küche. „Im Advent muss sie dann aufgebaut werden“, sagt die 60-Jährige. Weil das alleine nicht geht, kommt dazu alle Jahre wieder ihre Nichte vorbei. Es dauert dennoch ein paar Stunden. „Ich weiß genau, wo jede Figur ihren Platz hat“, sagt Catharina Uhlmann. Ihre Mutter hat ihr dazu akribische Aufzeichnungen hinterlassen.

Detailreich: Unter dem Propeller schwebt ein Heer von Engeln. Quelle: Samantha Franson

„Alle Figuren zu meiner Pyramide“ steht auf einer handgeschriebenen Liste aus der Nachkriegszeit. Diese führt zwölf Palmen, vier Hirten und einen Heiland auf – insgesamt 148 Figuren. „Kein Schäfchen gleicht dem anderen“, sagt Catharina Uhlmann.

Ihr Urgroßvater, der Anstreicher Albin Nebel aus dem Erzgebirge, hat sie alle handgeschnitzt und selbst bemalt. Vor etwa 100 Jahren muss das gewesen sein. „Wie alt die Pyramide genau ist, weiß niemand“, sagt sie. Wie lange ihr Uropa dafür gebraucht hat, auch nicht. „Aber die Leute müssen damals wahnsinnig viel Zeit gehabt haben.“

Dreidimensionales Wimmelbild: Zur Pyramide gehören fast 150 Figürchen. Quelle: Samantha Franson

In das Gewimmel aus Hirten, Hunden und Ziegen platzierte ihr Urgroßvater Szenen vom Bergbau im Erzgebirge und mehrere biblische Begebenheiten. Weit oben blickt Jesus von einer Balustrade. Die Apostel um ihn herum drehen sich, er selbst steht fest da wie ein Fels. In dem Kunstwerk steckt ein ganzes theologisches Programm. „Die Pyramide hat mich schon zu so mancher Predigt inspiriert“, sagt die Pastorin schmunzelnd.

Mit Engelsposaunen: Eine Szene zeigt den Zug der Weisen aus dem Morgenland. Foto: Quelle: Samantha Franson

Die Kiste kam über die DDR-Grenze

Ihre Eltern stammten aus dem Erzgebirge. Als Ende der Sechzigerjahre auch ihre Großmutter aus der DDR in den Westen übersiedeln durfte, brachte sie die Kiste mit. „Damals war nicht klar, ob die Pyramide nicht an der Grenze als Volkskunst beschlagnahmt werden würde“, sagt Catharina Uhlmann, „aber sie kam durch.“

Mit Kelch und Segenshand: Jesus steht im Kreise der Apostel. Foto: Quelle: Samantha Franson

Die Familienüberlieferung berichtet, dass ihr Urgroßvater einst drei solcher Pyramiden gebaut haben soll. Die Propeller der ersten wurden noch klassisch über aufsteigende Kerzenwärme angetrieben. Dies wurde ihr zum Verhängnis, sie ging irgendwann in Flammen auf. Die anderen baute er dann lieber mit einer Feder und einem Schlüssel zum Aufziehen, wie bei einem Uhrwerk.

Pittoresk: In einer Szene reitet Maria mit Jesus auf einem Esel. Quelle: Samantha Franson

„Als die Feder kaputt ging, hat mein Vater irgendwann einen Elektromotor eingebaut“, sagt Catharina Uhlmann. Eigentlich ein Stilbruch. Aber so hat jede Generation an dem Familienstück eigene Spuren hinterlassen. Und den Hirten und Heiligen ist es ohnehin gleich, welche verborgenen Mächte sie in Bewegung halten.

Von Simon Benne