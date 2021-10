Hannover

„Die Älteren sind große Vorbilder“, sagt Margret Lemper, Vorsitzende des Vereins „Gemeinsam statt einsam“. Sie wohnt zusammen mit 14 Seniorinnen und Senioren am Kronsberg in einem selbst organisierten Wohnprojekt und feiert in diesem Jahr das 20-jährige Bestehen des Vereins. Gleichzeitig sucht der Verein neue Mitbewohner.

Elisabeth Vogt-Mahmoud ist mit 65 Jahren „das Küken in der Runde“, sagt die 91-jährige Elfe Höller und schmunzelt. Vogt-Mahmoud ist über eine Zeitungsanzeige auf das Wohnprojekt aufmerksam geworden und hat sich beworben. „Die Überlegung, wie man im Alter leben möchte, muss früh passieren“, sagt sie. In dem Wohnprojekt gehe es nicht um Pflege, sondern um das gegenseitige Helfen und Unterstützen.

„Es geht, darum zu sehen, wie man im Alter leben kann“

Ein gutes Beispiel für die Unterstützung sei das Autofahren. Einige der älteren Bewohner würden nicht mehr fahren, die meisten der Jüngeren hätten allerdings ein Auto und übernehmen zum Beispiel größere Einkäufe. „Es geht nicht darum, den Alltag zu managen, sondern darum, zu sehen, wie man im Alter leben kann“, erklärt Vogt-Mahmoud. Bei vielen älteren Menschen sei Vereinsamung ein großes Thema. Dem möchten die Mitglieder entgegenwirken.

Aktuell leben vor allem alleinstehende Frauen in dem Wohnprojekt. Quelle: Leona Passgang

„Es wird eine gewisse Flexibilität verlangt“, sagt Vogt-Mahmoud. Das Eintrittsalter hat der Verein ganz bewusst auf höchstens 70 Jahre festgelegt. Auch Krankheiten und ein Pflegegrad könnten ein Ausschlusskriterium sein, denn ohne Hilfs- und Kommunikationsbereitschaft funktioniere es nicht. Aktuell leben vor allem alleinstehende Frauen in dem Wohnprojekt, das könne sich aber gern ändern. „Wir haben aktuell ein Ehepaar. Leider melden sich sehr wenige Paare bei uns“, sagt Lemper.

Regelmäßige Treffen und Besprechungssitzungen

Höller und die 87-jährige Lore Bolhöfer sind seit Beginn des Wohnprojektes vor mehr als 20 Jahren dabei. Bis die Seniorinnen einen geeigneten Ort für ihren Verein gefunden haben, habe es allerdings vier Jahre gedauert. „Wir haben alles auf der Suche nach Wohnungen abgeklappert“, sagt Höller. Durch die Expo seien sie 2000 schließlich in Bemerode gelandet. „Da sind wir im Rohbau rumgekrochen und haben alles mitverfolgt“, erinnert sich die 91-Jährige.

Die Bewohnerinnen und Bewohner leben in Ein- bis Dreizimmerwohnungen mit jeweils einer Küche und einem Balkon oder Terrasse. Quelle: Leona Passgang

Das Wohnprojekt verteilt sich auf zwei nebeneinanderliegende Wohnhäuser am Kronsberg. Die Bewohnerinnen und Bewohner leben in Ein- bis Dreizimmerwohnungen mit jeweils einer Küche und einem Balkon oder Terrasse. Zusätzlich gibt es eine Gemeinschaftswohnung mit einem Wohnzimmer und einer Küche mit großem Esstisch „Wir feiern Geburtstage und Weihnachten immer zusammen“, sagt die Vereinsvorsitzende.

„Wir suchen neue Bewohner“

Jeden Sonntag gibt es in der Gemeinschaftswohnung ein freiwilliges Treffen. Wichtige Entscheidungen treffen die Seniorinnen und Senioren bei ihren Besprechungssitzungen, die sie alle zwei Wochen organisieren. Zusätzlich bietet die Gemeinschaftswohnung die Möglichkeit für gemeinsames Kochen und Spielen. „Wir haben eine Flötengruppe und organisieren ein Literaturfrühstück“, sagt Lemper. Der Großteil der Kommunikation laufe allerdings über den Flurfunk oder Whatsapp, erklärt Lemper.

„Wir suchen aktuell neue Bewohner, aber auch kontinuierlich Menschen, die uns kennenlernen und mitmachen wollen“, sagt die Vereinsvorsitzende. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.gse-hannover.org.

Von Leona Passgang