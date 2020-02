Hannover

Wie die Polizei in Hannover am Dienstag mitteilt, war ein 30 Jahre alter Beamter mit seiner 25-jährigen Kollegin am Montagmittag in einem Streifenwagen (Passat) auf dem Weg zu einem dringenden Einsatz. Daher fuhr er mit dem VW durch die Fußgängerzone der Karmarschstraße in Richtung Kröpcke – mit eingeschaltetem Blaulicht und Horn. Zu dieser Zeit hielt sich ein 78 Jahre alter Mann mit seiner Ehefrau (77) vor dem Blätterbrunnen auf. Als sich der Streifenwagen näherte, wollte das Paar zur Seite gehen. Dabei stürzten die Senioren in den Brunnen und zogen sich leichte Verletzungen zu.

Der Blätterbrunnen in der Karmarschstraße/ Ecke Ständehausstraße. Quelle: Ralf Decker

Ein Rettungswagen brachte die beiden Senioren zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Gegen den 30 Jahre alten Fahrer des Streifenwagens hat der Verkehrsunfalldienst ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Von red