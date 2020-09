Hannover

Eine 77-jährige Frau schwebt nach einem Sturz in einer Stadtbahn am Mittwoch in Hannover in Lebensgefahr. Sie war am Mittag mit einer Linie 6 in Richtung Messe-Ost unterwegs. An der Haltestelle Kronsberg entdeckten Fahrgäste die leblose Frau. Die Seniorin kam ins Krankenhaus. Ihr Zustand ist kritisch. Der genaue Hergang des Unfalls ist bislang unklar. Der Verkehrsunfalldienst sucht Zeugen.

77-Jährige nicht ansprechbar

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte die Stadtbahn vom Typ TW2000 gegen 12.45 Uhr auf der Strecke gebremst, um in die Haltestelle Kronsberg einzufahren. Nach dem Stillstand der Stadtbahn entdeckten andere Fahrgäste die 77-Jährige vor der Tür des vorderen Wagens. Sie lag auf dem Boden und war nicht ansprechbar. Ihr Koffer stand neben ihr.

Fahrgäste leisten Erste Hilfe

Fahrgäste und der 39 Jahre alte Stadtbahnfahrer leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Ermittler werden auch die Aufzeichnungen der Videokameras in der Stadtbahn auswerten. Zeugen, die Hinweise zum genauen Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Nummer (0511) 1091888 zu melden.

Von Tobias Morchner