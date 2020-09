Die Feuerwehr Hannover ist in der Nacht zu Dienstag zu einem Kellerbrand in der Nordstadt gerufen worden. Wegen der starken Rauchentwicklung konnten die 15 Mieter nicht ins Freie flüchten, die Retter betreuten sie in ihren Wohnungen. Eine Seniorin und zwei Kinder erlitten Rauchgasvergiftungen.