Hannover

Ein kurzes Klingeln, dann öffnet Maria Sommer mit Schwung die Tür ihrer Südstadtwohnung und lässt den Besuch herein. Trotz Rollator ist die 100-Jährige schnellen Schrittes unterwegs. Sie bittet ins Wohnzimmer. Dieses Mal ist Besuch willkommen, doch beim letzten Mal war er es nicht. Jetzt möchte Sommer, die eigentlich anders heißt, erzählen, wie sie beinahe Opfer einer Trickbetrügerin geworden wäre.

Unbekannte hilft beim Tragen des Einkaufs

Sommer kam am vergangenen Mittwoch vom Einkaufen zurück, als die Geschichte ihren Anfang nahm. „Ich brauche immer ein bisschen, bis ich den Schlüssel herausgeholt und die Tür aufgeschlossen habe“, erzählt sie. Als sie die Haustür öffnete, sei eine junge Frau, etwa Mitte zwanzig, an ihr vorbeigelaufen. „Ich sage ,Guten Tag, sind sie hier zu Besuch?’ und die Frau antwortete mit einem zögerlichen ,Ja’“. Die Frau habe dann der Seniorin die Einkaufstasche nach oben in den ersten Stock getragen.

Wenn Sommer die Geschichte erzählt, kann man fast nicht glauben, dass sie 100 Jahre alt ist. Lebhaft schildert sie die Vorkommnisse, verstellt gar ihre so klare Stimme, um die junge Frau zu imitieren. Und sie erinnert sich an jedes Detail. Zum Beispiel an den Ton der Klingel, die kurze Zeit, nachdem sie mit dem Einkauf in die Wohnung gegangen war, ertönte. „Ich dachte, es wäre jemand aus dem Haus, weil wir zwei verschiedene Klingeltöne haben. Die unten klingt anders als die an der Wohnungstür“, erklärt Sommer. Doch dann stand da wieder die junge Frau.

Besucherin geht ins Badezimmer

„Sie sagte mir, dass ihre Verwandten nicht da wären und bat mich um einen Zettel und einen Stift, um eine Nachricht zu hinterlassen“, erzählt Sommer. Dann nahm der Vorfall eine ungewöhnliche Wendung. Denn statt die Wohnung zu verlassen, ging die Unbekannte ins Badezimmer, worüber Sommer sich sehr wunderte. Auch als der ungebetene Gast auf dem Waschbecken zu schreiben begann, entging Sommer kein Detail. „Da fehlt das ,en’ bei dem Wort ,kommen’“, habe sie der Frau gesagt. Daraufhin habe die Frau verlangt, dass Sommer den Text weiterschreiben solle. Ihre Begründung: Sie sei Italienerin und könne nicht so gut Deutsch.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich habe so geschrieben, dass es keiner lesen kann. Das kann ich gut“, sagt Sommer und grinst dabei verschmitzt. Noch immer sitzt sie auf dem Sessel, den sie zu Beginn des Gesprächs eingenommen hat. Sie deutet Richtung Flur, wo das Telefon steht. Denn ein erneutes Klingeln, dieses Mal das des Telefons, habe die Situation aufgelöst.

„Und dann ist die Frau verschwunden“

Zuerst habe die Besucherin sie nicht aus dem Bad gelassen. „Nun ist aber Schluss, jetzt muss ich telefonieren“, habe Sommer gesagt. Ihre Stimme klingt jetzt fast wütend. Wie sich herausstellte, war eine Freundin am Telefon. „Ich sagte ihr dann, dass ich eben noch meinen Besuch verabschieden müsse und dass sie solange in der Leitung bleiben solle“, berichtet die Seniorin. „Und dann ist die Frau verschwunden.“

Rückblickend vermutet Sommer, dass die Besucherin sie im Badezimmer einsperren wollte, um die Wohnung zu durchsuchen. „Ich bin sehr dankbar, dass das Telefon geklingelt hat“, sagt sie. „Die Situation spitzte sich zu, weil ich nicht mehr wollte.“ Sie habe nicht gewusst, wie sie die Frau sonst aus dem Bad hätte bekommen sollen. 

Sommer lässt sich nicht beirren

Dass jemand versucht, Sommer zu betrügen, kommt nicht das erste Mal vor. Selbst ein angeblicher Kriminalkommissar habe sie schon angerufen. Auch dabei war ein Klingeln die Rettung – denn Sommer täuschte durch das Drücken ihrer eigenen Wohnungsklingel einen Besuch vor.

„Hinterher ist das ja vielleicht unterhaltsam, aber ich hätte gerne darauf verzichtet“, sagt Sommer. „Es ist ja nichts Spektakuläres, aber die Anrufe kommen mir doch zu häufig vor“, sagt sie. Zu den Vorkommnissen in ihrer Wohnung zerbricht sich Sommer auch während des Gesprächs noch den Kopf. „Mir liegt am Herzen, dass ich andere warnen kann“, sagt sie.

Von Thea Schmidt