Die Vorschrift ist eindeutig: Autos und Lastwagen müssen seit April vergangenen Jahres 1,50 Meter Sicherheitsabstand halten, wenn sie innerorts einen Radfahrer oder eine Radfahrerin überholen. Außerhalb geschlossener Ortschaften sind es sogar zwei Meter. Ist das aus Verkehrsgründen nicht einzuhalten, müssen sie mit dem Überholen warten, bis es wieder möglich ist. Soweit die Theorie. In der Praxis, so beklagen viele Radfahrer, sieht es anders aus.

30 Testfahrer sind bald unterwegs

Die Region Hannover und das Mobilitätsnetzwerk – in ihm sind Städte und Gemeinden, Verbände wie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), aber auch Üstra und Polizeidirektion Hannover vertreten – wollen es nun genauer wissen. Sie haben 30 Männer und Frauen als Testfahrer engagiert, die sich einen sogenannten Open-Bike-Sensor am Fahrrad installieren lassen und damit überall in Hannover und dem Umland unterwegs sind. Der kann fast auf den Zentimeter genau messen, wie nahe Autos den Radlern wirklich kommen, wenn diese nicht auf abgetrennten Radwegen, sondern auf Schutzstreifen, Radfahrstreifen oder auf der Fahrbahn unterwegs sind.

Projektkoordinator Hans-Christian Edelmann weist in die Technik ein. Quelle: Katrin Kutter

„Es geht nicht darum, Kraftfahrer zu kontrollieren“, sagt Projektkoordinator Hans-Christian Edelmann vom Team Verkehr der Region. Vielmehr wolle man anonymisiert Daten gewinnen und nach Ortsteilen, Straßen und Verkehrsmengen auswerten. Diese können dann sowohl für die Verkehrsplanung zur Entschärfung kritischer Streckenabschnitte als auch für Forschungszwecke genutzt werden. Die Verkehrsplaner sammeln zwar auch Daten aus der Stadt Hannover, sind aber vorrangig an solchen aus dem Umland interessiert. „Dort sind wir für die Kreisstraßen zuständig und können selbst tätig werden, wenn sich Handlungsbedarf ergibt“, erklärt Edelmann.

Radler erteilen in Sachen Sicherheit miese Noten

Statistiken zum Thema gibt es schon, und die sind eindeutig. Beim sogenannten Fahrradklimatest des ADFC, dem bundesweit wichtigsten seiner Art, haben im Jahr 2018 die befragten Radler und Radlerinnen beim Thema Sicherheitsgefühl allgemein nur eine 4,3 nach Schulnotensystem verteilt. Geht es um Konflikte mit dem Kraftfahrzeugverkehr, betrug die Note 4,4. Rund 81 Prozent der Befragten wünschten sich eine vom Autoverkehr getrennte Verkehrsführung auf separaten Radwegen.

Fazit des ADFC: „Durch knappes Überholen entsteht ein Unsicherheitsgefühl, das viele vom Radfahren abhält.“ So weit rechts wie möglich zu fahren birgt nach Einschätzung der Radfahrlobby auch wieder Gefahren – man gerät geparkten Autos zu nahe und könnte gegen eine sich unvermittelt öffnende Fahrertür prallen.

Projekt kostet 20.000 Euro

Noten sind das eine, gemessene Daten das andere. Dafür hat sich die Region die Open-Bike-Sensoren zum Gesamtpreis von 20.000 Euro besorgt. Sie lassen sich ohne großen Aufwand entweder an der Sattelstütze oder am Rahmen des Fahrrades montieren und sind per Kabel mit einer Vorrichtung am Lenker verbunden. Diese wiederum besteht aus einem Gehäuse mit Druckknopf und Display.

Der Open-Bike-Sensor samt Zubehör vor der Montage. Quelle: Katrin Kutter

Gemessen wird per Ultraschall der Abstand zwischen dem äußersten Punkt des Fahrrades – in der Regel die Außenkante des Lenkers – und einem Objekt. „Dieses Prinzip nutzen auch elektronische Einparkhilfen von Fahrzeugen“, sagt Edelmann. Damit der Sensor weiß, dass es sich bei dem Objekt um ein Auto oder einen Lastwagen handelt, muss der Radler deren Überholvorgänge jeweils per Knopfdruck bestätigen. Der gemessene Abstand wird dann sowohl im Display angezeigt als auch, eingetragen in eine digitale Streckenkarte, an ein Rechenzentrum in Stuttgart zur Auswertung gesendet.

450 Bewerber für 30 Sensoren

Eine ähnliche Aktion mit etwas anderer Technik hat es schon in Berlin gegeben, ansonsten betritt die Region Neuland. Das tut sie später als zunächst geplant. Weil wegen des Corona-Lockdowns der Verkehr zurückgegangen ist, hat sie den Testzeitraum von März auf April verschoben. Interesse an der Sache ist vorhanden. „Wir hatten für die 30 angebotenen Geräte 450 Bewerber“, berichtet Edelmann.

