Ein Mitarbeiter des Telefon- und Internetanbieters Vodafone sorgt bei Bürgern in Hannover für Verunsicherung. Wie mehrere HAZ-Leser berichten, war der Mann in den vergangenen Tagen in der List unterwegs und hat sich dort mit einer Drohung Zugang zu Wohnungen verschafft.

Wie Leserin Viola Steffens (Name von der Redaktion geändert) berichtet, klingelte der Vodafone-Mitarbeiter bei ihr und auch bei ihren Nachbarn an der Tür. „Der Mann sagte, er müsse die Telefondose überprüfen, weil es sein könne, dass die Internetverbindung sonst abbreche“, berichtet die 30-Jährige. Sie fühlte sich dadurch von dem Mann überrumpelt und ließ ihn in die Wohnung.

Keine Entschuldigung

Dort wollte der Mitarbeiter sie über ihren derzeitigen Internet-Provider und die monatlichen Kosten ausfragen, schildert die Frau die Szenerie. Beim Blick auf den Telefonanschluss meinte der Mann dann nur, dass sie schon bald kein Internet mehr haben werde, wenn sie nicht zu Vodafone wechsele. Sie habe den Mitarbeiter als sehr aufdringlich empfunden.

Direkt nach dem Besuch hat Steffens bei Vodafone angerufen. Dort wurde ihr bestätigt, dass Vertriebsmitarbeiter derzeit in Hannover unterwegs seien, eine Entschuldigung für das Verhalten des Mannes habe es von der Telefon-Hotline aber nicht gegeben.

„Wir arbeiten ohne Tricks“

Auch die Pressestelle von Vodafone bestätigt, dass ein selbstständiger Außendienstmitarbeiter von Vodafone derzeit in Hannover unterwegs sei. Das Unternehmen lege „entscheidenden Wert darauf“, dass die Handelsvertreter „seriös auftreten und keine unlauteren Tricks anwenden“, sagt Vodafone-Sprecher Volker Petendorf. Der betroffene Handelsvertreter „bestreitet vehement mit der Abschaltung des DSL-Internets gedroht zu haben“. Im übrigen hätten die Handelsvertreter auch gar keine Tricks nötig, da Vodafone das beste Preis-Leistungs-Produkt im Angebot habe.

Bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen gibt es häufige Beschwerden wegen des Verhaltens von Mitarbeitern von Internet-Anbietern, berichtet Telekommunikations Expertin Kathrin Körber. Sie rät dazu, die Vertreter erst gar nicht in Haus oder in die Wohnung zu lassen. „Und während der Corona-Pandemie sollte man bei Haustürgeschäften sowie auf besondere Distanz gehen“, sagt Körber. Sollten die Vertreter besonderen Druck ausüben rät sie dazu, die Polizei zu rufen.

