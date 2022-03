Vor 50 Jahren gab es Seuchenalarm in Hannover: Ein junger Jugoslawe hatte sich in seiner Heimat mit Pocken infiziert, es war der letzte Fall in der deutschen Geschichte. Mit drastischen Maßnahmen stoppten die Behörden die Verbreitung – inklusive Kontaktverfolgung, Quarantäne und Impfkampagne.