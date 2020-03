Hannover

„Sozialistisch. Feministisch. Internationalistisch.“ Mit diesem Slogan wirbt der Unterbezirk der Jusos der Region Hannover für sich. Speziell mit dem Stichwort „ Feminismus“ ist es aber offenbar nicht so weit her. Manche Insider unterstellen der Nachwuchsorganisation sogar ein massives Mobbing- und Sexismusproblem. Ein Streit um die eigentlich in der Satzung festgelegte Frauenquote von 40 Prozent jedenfalls hat offenbar unlängst sogar die Unterbezirkskonferenz gesprengt. Eigentlich sollte dort der neue Vorstand gewählt werden, eine Doppelspitze, so wollte es die Nachwuchsorganisation.

Vorgaben der Frauenquote ignoriert?

Am Ende stand der neu gewählte Vorsitzende Niklas Peisker aber ohne weibliches Pendant da. Die gemeinsam mit einem anderen Kandidaten angetretene bisherige Vorsitzende, Noëmi Gmahl, wollte mit Peisker nicht zusammenarbeiten – und trat nach ihrer Wahl zurück, ebenso wie ein großer Teil der Kandidaten für die Stellvertreter.

Wie aufgeladen die Stimmung bei den Jusos ist, zeigte eine persönliche Erklärung Silke Hansmanns, der hannoverschen Bezirksvorsitzenden der Jusos, nach dem Rücktritt Gmahls. Sie werde nicht zulassen, dass Frauen im Vorstand weiter fertiggemacht, vorgeführt und beleidigt würden, sagte sie und verwendete auch den Satz: „Ihr werdet eine Feindin in mir haben“. Am Ende stand der Abbruch der Veranstaltung. So jedenfalls berichten es Teilnehmer, die allesamt ihre Namen nicht in der Zeitung lesen wollen.

Unerfreuliches Nachspiel: Ein kurzer Ausschnitt aus der persönlichen Erklärung Hansmanns wurde per Handy gefilmt. Der Clip wird seitdem angeblich über Niedersachsen hinaus unter Jusos verbreitet, angeblich mit dem Ziel, Hansmann zu diskreditieren, die derzeit auch persönliche Referentin von Ministerpräsident Stephan Weil ist. Der Handyclip liegt auch der HAZ vor. Hansmann will sich zu den Vorgängen nicht äußern. Kritik hatte es schon im Vorfeld der Unterbezirkskonferenz gegeben, weil viele der stimmberechtigten Delegationen aus Hannovers Stadtteilen und den Regionskommunen mit zu wenigen Frauen besetzt waren. Der Frauenanteil auf der Versammlung lag angeblich bei 27 Prozent.

Anonyme Vorwürfe per E-Mail

Im Hintergrund schwelen offenbar aber noch ganz andere Konflikte. Mobbing, so hört man hinter vorgehaltener Hand, sei ein Grund für die gescheiterte Vorstandswahl auf der Unterbezirkskonferenz gewesen, menschlich miserabler Umgang mit sexistischem Unterton. Männerkumpaneien oder -kungeleien, Männer-Absprachen am Telefon oder im Hinterzimmer, einzig mit dem Ziel, Frauen in Sitzungen bloßzustellen, seien im vergangenen Jahr an der Tagesordnung gewesen, sagen einige.

Andere behaupten, der Vorwurf der Frauenfeindlichkeit werde von weiblichen Mitgliedern nur instrumentalisiert, um „knallharte“ machtpolitische Interessen durchzusetzen. Tatsächlich sei das Klima nicht von Sexismus geprägt, eher gehe es um Grabenkämpfe zwischen Jusos aus Stadt und Umland.

Reaktionen nach der missglückten Konferenz zeigen, dass zumindest teilweise ein für eine demokratische Nachwuchsorganisation befremdliches Klima der Angst vorherrscht. Teilnehmer aus verschiedenen Lagern meldeten sich anonym bei der HAZ, mit E-Mails unter falschem Namen oder Einmal-E-Mails, also temporär eingerichteten Mailadressen, die man nicht zurückverfolgen kann. „Wir Jusos verstehen uns als feministischen Richtungsverband, der sich klar gegen Sexismus positioniert“, sagt Noëmi Gmahl, die sich als einzige öffentlich äußert. Gleichwohl sähen die Jusos der Region Hannover sich „innerhalb der eigenen Strukturen mit Sexismus konfrontiert“. Gmahl will die Debatte nicht „auf einzelne Personen oder einzelne Äußerungen“ beschränken. Sie habe schon im Vorfeld gesagt, dass sie nur in einer Doppelspitze mit dem Kandidaten Florian Kolb Vorsitzende bleiben wolle. Niklas Peisker äußerte sich auch auf mehrfache Nachfrage der HAZ nicht.

Mobbingvorwürfe gibt es seit Jahren

Bemerkenswert ist überdies: Es ist nicht das erste Mal, dass die Situation bei den Jusos aus der Region Hannover derart eskaliert. Bereits 2013 musste ein Juso aus Hannover nach Sexismus-Vorwürfen seine Kandidatur für den Bundesvorstand zurückziehen. Im vergangenen Jahr war die Delegiertenversammlung des SPD-Nachwuchses von Mobbingvorwürfen geprägt. Die damalige Juso-Unterbezirksvorsitzende Lisa van der Zanden trat überraschend zwei Wochen vor der Wahl zurück. Sie war die erste weibliche alleinige Vorsitzende der Jusos Region Hannover.

Auch damals konnte man hören, Erfolge van der Zandens seien kleingeredet und Unwahrheiten verbreitet worden. Man habe zudem schon Monate vor der Wahl Stimmung gegen sie gemacht. Die ihr folgende Vorsitzende, Rhonda Thieves, und ihr männliches Pendant, Philipp Neessen, zugleich jüngster Ortsbürgermeister Niedersachsens, schmissen nach kurzer Zeit hin.

Ende April soll es, so hört man, eine neue Unterbezirkskonferenz geben. Bis dahin sollen die Vorfälle durch Gespräche mit der Mutterpartei aufgearbeitet werden. Das tut offenbar dringend not.

Von Jutta Rinas