Vor dem Club: Eine Frau wird von einem Mann belästigt. Die Türsteher greifen ein und lassen ihn nicht auf die Party. An der Bar: Ein Mann drängt einer Frau ein Bier auf. Der Barkeeper schickt ihn weg. Das sind nur einige Szenen aus dem gerade veröffentlichten Video, mit dem die „We take care“-Kampagne gegen sexuelle Belästigung in Clubs vorgehen will.

Das Thema sexuelle Belästigung ist nicht neu

Doch die im Video gezeigten Szenen entsprechen in vielen Clubs noch nicht der Realität. „Wir haben eben nicht zusammen an einem Tisch gesessen“, erklärt Petra Klecina von der Frauenberatungsstelle Violetta. Das Thema sexuelle Belästigung sei nicht neu. Zu ihr kämen viele Frauen, die den Verdacht hätten, K.-o.-Tropfen bekommen zu haben oder sexuell belästigt worden seien. Um das in Zukunft zu verhindern, haben sich Clubbetreiber, das Frauennachttaxi, Violetta und das Männerbüro sowie das Gleichstellungsbüro der Stadt doch an einen Tisch gesetzt und nun im Bei Chéz Heinz das Ergebnis ihrer Arbeit vorgestellt.

Ein Teil sei die Wissensvermittlung, etwa im Strafrecht oder wie man K.-o.-Tropfen erkennen könne, erklärt Klecina. „Aber vor allem geht es um die Sensibilisierung der Mitarbeitenden“. Im Mittelpunkt des Modellprojekts stand daher die interne Schulung aller Mitarbeitenden von den Thekenkräften bis hin zu den Technikern. Es zeigt sich auch: Beim Thema sexuelle Belästigung braucht es viel Diskussion, um eine Haltung zu entwickeln. Sie hätten viele Alltagssituationen besprochen und sie in verschiedene Kategorien, wie etwa Flirt, Anmache, sexueller Übergriff, eingeteilt, erklärt Gunnar Gessner vom Musikzentrum Hannover. „Das war schon recht prägend“, findet er.

Dabei sei es wichtig gewesen, die Konzepte individuell auf die Läden anzupassen. „In der Struktur ist jeder Club sehr unterschiedlich“, erklärt Gessner. Neben den Kulturzentren Pavillon und Faust sind auch das Café und Indiego Glocksee mit dabei. Dort arbeitet auch Leona Ohsiek. „Im Club ist es dunkel“, sagt sie. Auch die Sicherheitsleute könnten nicht alles kontrollieren. Zudem seien häufig Alkohol und manchmal andere Drogen im Spiel.

Aktive Kommunikation soll helfen

„Was man immer wieder beobachtet, sind Frauen, die angetanzt werden“, erklärt Ohsiek. Ihr Team habe zum Teil auch selbst gemerkt, dass sie keinen genauen Umgang mit solchen Vorfällen hätten. „Manchmal hat man da selbst eine Schockstarre“, sagt Ohsiek. Doch seitdem sie die Schulung hatte, weiß sie, wie sie helfen kann. Werde jemand etwa ungewollt angetanzt, würde sie diese Person direkt ansprechen und fragen, ob sie Hilfe benötige. Bei grober sexueller Belästigung könne der Täter in letzter Konsequenz auch vor die Tür gesetzt und ein Hausverbot erteilt werden. Doch alles kann man von der Bar aus nicht kontrollieren. Deswegen würden sogenannte „Awareness“ Teams gebildet. Diese seien bei manchen Veranstaltungen aktiv in den Clubs unterwegs, um Belästigung zu verhindern. So sollen Mitarbeitende und Gäste gleichermaßen in die Verantwortung genommen werden, aufeinander zu achten.

