Hannover

Es gibt schon seltsame Fügungen. „Seit 16 Jahren hängt dieses Foto in unserem Haus“, sagt Shlomo Afanasev. Er deutet auf die Tafel an der Gedenkstätte in der Roten Reihe. Eine historische Aufnahme dort zeigt die 1938 zerstörte Synagoge. Als er sich damals mit seiner Frau Ita verlobte, kaufte er dieses Bild für die Wohnung in Berlin, einfach, weil es so schön war. „Hannover ist also seit Jahren Teil unseres Alltags“, sagt er. Und jetzt ist er Rabbiner just in dieser Stadt geworden.

„Hannover ist seit Jahren Teil unseres Alltags“: Shlomo Afanasev an der Gedenkstätte in der Roten Reihe. Quelle: Tim Schaarschmidt

In der Jüdischen Gemeinde an der Haeckelstraße ist der 40-Jährige neuerdings für Gottesdienste zuständig, für Sonntagsschule und Sommerfeste. Er freut sich drauf, in der Gemeinde, die offiziell rund 5000 Mitglieder zählt, neue Impulse zu setzen. „Wir möchten mehr Angebote für junge Familien machen“, sagt er. Das Ehepaar hat selbst fünf Kinder. Jakov („Nach jüdischem Kalender bin ich schon 10, sonst erst 9“) ist ein aufgewecktes Mittelkind und begleitet seine Eltern bei diesem Spaziergang.

Ein Paar voller Energie: Shomo und Ita Afanasev. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Rabbiner wurde im usbekischen Taschkent geboren, als Spross einer Familie, die im Krieg aus der Ukraine dorthin geflohen war. Mit seinen Eltern kam er 2002 nach Deutschland, lebte erst in Leipzig, dann in Berlin. Dort wurde er zum Rabbiner ausgebildet, er war Dekan am Rabbinerseminar und in der traditionsbewussten Gemeinde Kahal Adass Jisroel tätig.

Snickers und Bounty sind koscher

Während er davon erzählt, meldet sich sein Handy. Der junge Rabbiner ist Experte für Halacha, für jüdische Gesetze. Er ist ein bundesweit gefragter Fachmann für die oft verzwickte Frage, welche Speisen koscher sind. Vor ein paar Monaten hat er die App KosherScan initiiert, mit der Kunden den Barcode von Produkten scannen können, um zu prüfen, ob diese den jüdischen Vorschriften entsprechen.

Beide wurden in der früheren Sowjetunion geboren: Shlomo und Ita Afanasev. Quelle: Tim Schaarschmidt

„In deutschen Supermärkten ist vieles koscher, Snickers oder Bounty zum Beispiel“, sagt er. Aber in Zweifelsfällen muss er dann doch selbst Klarheit schaffen. „Jeden Tag kriege ich verschiedene Anfragen, besonders freitags, wenn alle für den Schabbat einkaufen“, sagt er. Es ist Freitag, und rasch schreibt er ein paar Zeilen zu drei angefragten Eissorten.

Alte Gesetze und neue Technologie – bei diesem unkonventionellen Rabbi passt das gut zusammen. Der schlanke Mann mit dem kurzen Bart und dem weißen Hemd nennt sich selbst einen „modernen orthodoxen Rabbiner“. „Wir haben keine Schläfenlocken, aber wir halten uns an die Regeln“, sagt er lachend.

Unterwegs in der City: Jakov, Shlomo und Ita Afanasev mit HAZ-Redakteur Simon Benne. Quelle: Tim Schaarschmidt

Derzeit pendelt die Familie viel; Shlomo Afanasev ist weiterhin auch Dozent am Rabbinerseminar in Berlin. „Zwei Jobs sind ganz schön anstrengend“, sagt er, doch müde wirkt der agile 40-Jährige dabei nicht. An den Wochenenden sind sie meist in Hannover. „Wir haben eine schöne Dienstwohnung nahe der Synagoge“, sagt seine Frau Ita.

Beide wuchsen nicht religiös auf

Die 38-Jährige wurde in Kiew geboren, als Teenagerin kam sie mit ihrer Familie nach Osnabrück. Dort machte sie ihr Abi, studierte dann Jura in Frankfurt. Ihre Rolle als Rebbetzin, als Rabbinergattin, interpretiert sie höchst zeitgemäß. Seit Jahren engagiert sie sich in der jüdischen Bildungsarbeit. Sie organisiert unermüdlich Fortbildungen und Jugendaustausche und hat nebenbei noch ein Fernstudium an der Harvard Business School aufgenommen. Eine echte Powerfrau.

Bummel durch die Stadt: Shlomo Afanasev mit HAZ-Redakteur Simon Benne, Sohn Jakob und Frau Ita (v.l.). Quelle: Tim Schaarschmidt

„Viele junge Juden nehmen die eigene Religion als sehr rituell wahr“, sagt sie, „oft ist Judentum für sie sogar negativ besetzt.“ Ihnen möchte sie ein positives Verständnis der eigenen Religion vermitteln, ein Selbstbild, das nicht nur durch antisemitische Anfeindungen bestimmt wird, sondern durch die Zugehörigkeit zu einer lebendigen Gemeinschaft.

„Wir beide sind selbst nicht religiös aufgewachsen“, sagt Shlomo Afanasev. In der Sowjetunion war der Atheismus eine Art Staatsreligion, Juden mussten Repressalien fürchten. „Erst in Deutschland haben wir unsere jüdischen Traditionen entdeckt“, sagt der Rabbiner.

„Die Kinder lieben Hannover“

Da geht es den Afanasevs wie vielen anderen Jüdinnen und Juden aus der früheren Sowjetunion, die zu ihrer Gemeinde gehören. „Wir sind einen ähnlichen Weg gegangen wie sie.“ Seine Aufgabe sieht er darin, diese Menschen mit ihren teils verschütteten Traditionen wieder vertraut zu machen. „Wenn man etwas Verlorenes findet, soll man es an den Besitzer zurückgeben“, sagt er. „Ob dieser es dann annimmt, muss er selbst entscheiden.“

Kurzer Stopp am Landtag: Ita und Shlomo Afanasev mit Sohn Jakob. Quelle: Tim Schaarschmidt

Strammen Schrittes gehen wir am Landtag entlang, Jakov läuft vorweg. In dieser Familie gibt es offenbar ein großes Potenzial an Energie. Über der Altstadt erhebt sich der Turm der Marktkirche. „Es gibt schon Unterschiede zwischen den Religionen, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten“, sagt der Rabbiner. „Man kann voneinander lernen, ohne den eigenen Standpunkt aufzugeben.“

Ein trainierter Sportler: Shomo Afanasev ist Marathonläufer. Quelle: Tim Schaarschmidt

Daheim geht es bei den Afanasevs polyglott zu: Sie spricht mit den Kindern Russisch, er Englisch, und Hebräisch kennen sie aus der Schule. Am pittoresken Maschteich macht sie schnell ein Selfie von einem der fotogensten Punkte ihrer neuen Heimatstadt. „Die Kinder lieben Hannover schon“, sagt sie.

Rabbiner beim Marathon

In Berlin, sagt Shlomo Afanasev, gebe es Viertel, in denen er lieber mit Baseballkappe als mit der Kippa, der jüdischen Kopfbedeckung, unterwegs sei. In Hannover jedoch habe er bislang keine bösen Blicke geerntet. „Die Leute sind hier alle so freundlich“, sagt die Rebbetzin.

Sonnige Aussichten: HAZ-Redakteur Simon Benne mit Ita, Jakov und Shlomo Afanasev am Maschsee. Quelle: Tim Schaarschmidt

Bis der 19-Uhr-Gottesdienst anfängt, ist noch etwas Zeit. Also gehen wir noch ein paar Schritte zum Maschsee, der Hausstrecke hannoverscher Jogger. Rabbiner Afanasev hat vor acht Jahren das Laufen angefangen. „Ich fühlte mich einfach zu dick“, sagt er unumwunden. Erst ließ er es langsam angehen, inzwischen trainiert er mehrmals die Woche. An Sonntagen läuft der Rabbi schon mal drei Stunden am Stück. „Ich bekomme den Kopf frei dabei“, sagt er, „ich plane dann gedanklich die Woche oder höre Musik.“

Zwei Marathons hat er schon absolviert, einen davon in 3:12 Stunden. „Ganz zufrieden war ich nicht“, sagt er zerknirscht, „ich hätte noch vier Minuten schneller sein können, aber der neue Schuh war noch nicht eingelaufen.“ Dass der Rabbiner ein Mann mit langem Atem ist, steht dennoch außer Frage.

Von Simon Benne