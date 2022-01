Hannover

Immer wieder müssen sich die Angestellten des Sicherheitsdienstes Protec in gefährlichen Situationen behaupten: Stress mit betrunkenen, unter Drogen stehenden oder einfach nur renitenten Stadtbahnpassagieren, aber auch Angriffe aus dem Nichts gehören zum Alltag. Die Hemmschwelle gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist gesunken, sagt Protec-Geschäftsführer Mathias Lindscheid.

Zur Selbstverteidigung, aber auch zur Abschreckung trägt das Personal des Üstra-Sicherheitsdienstes Einsatzstöcke, die allgemein wohl besser als Schlagstöcke bekannt sind. Sie gehören neben Schutzwesten, Handschellen und Tierabwehrgel zur Ausrüstung, sind aber für die Angestellten aber „das letzte Mittel der Wahl“, so Lindscheid.

Neuer Einsatzstock hat Vorteile

Nun hat Protec aufgerüstet und das 60 Zentimeter lange alte Modell ausgemustert – in Fachkreisen auch „Tonfa“ genannt. Denn Einsatzstock ist nicht gleich Einsatzstock. Ab Dienstag tragen 60 ausgebildeten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sogenannte EKA’s, ausziehbare Teleskopstöcke, mit sich. 150 Euro kostet ein Exemplar. Sie gehören mittlerweile etwa auch bei der Polizei Hannover zur Ausrüstung und sollten eigentlich auch bei Protec längst im Dienst sein. Doch die Corona-Krise hat die nötige Ausbildung des Personals verhindert.

Von den Teleskopstöcken verspricht sich das Unternehmen mehrere Vorteile. Zum einen sind die neuen Modelle sehr kompakt und lassen sich einfach am Gürtel transportieren. Ausgefahren erreichen sie eine Länge von 21, beziehungsweise 50 Zentimetern. Gerade in den engen Stadtbahnen verspricht das mehr Beweglichkeit für die Träger. Zudem ist das Teleskopmodell im Gegensatz zum „Tonfa“ weniger auffällig. „Das wirkt deeskalierend“, so Lindscheid.

Links ist der 60 Zentimeter lange „Tonfa“ zu sehen, rechts der neue Einsatzstock- Quelle: RAINER Rainer Droese

„Schläge auf den Kopf sind ein No-Go“

Immer wieder kommen die Angestellten in Situationen, in denen sie zum Einsatzstock greifen müssen. So berichten etwa Maria Kerber und James Dabrowski von Angriffen mit Messern und Flaschen. Einsatzschwerpunkte seien vor allem rund um den Hauptbahnhof, aber auch am Kröpcke und am Braunschweiger Platz. „Zunächst versuchen wir durch den Einsatzstock Distanz zum Angreifer aufzubauen“, sagt Kerber.

In der EKA-Ausbildung haben die Protec-Angestellten verschiedene Stand- und Ausziehtechniken gelernt. Dazu gehören auch Griffe zur Entwaffnung und Fixierung von Angreifern. Gegen Messerangreifer setzt es zum Beispiel Schläge auf die Armmuskulatur, damit sie ihre Waffe loslassen. Soll eine Person abgeführt werden, wird ein Arm mit dem Stock eingeklemmt und Druck ausgeübt. „Schläge auf den Kopf sind ein No-Go“, sagt Ausbilder Dennis Bonecke.

Erste-Hilfe-Maßnahmen beschäftigen Mitarbeiter am häufigsten

Obwohl durch die Corona-Krise weniger Fahrgäste in den Bussen und Bahnen der Üstra unterwegs sind, ist das Einsatzaufkommen für Protec weiter hoch, so Geschäftsführer Windscheid. An erster Stelle stehen Maßnahmen zur Ersten Hilfe – etwa, wenn Menschen auf Treppen stürzen. In anderen Bereich hat Corona auch positive Nebeneffekte. Die Verstöße gegen das Rauch- und Trinkverbot sind drastisch gesunken. Solche gegen die Maskenpflicht erhebt das Unternehmen nicht.

Von Manuel Behrens