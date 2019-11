Zwei maskierte Räuber haben am Dienstagabend in Hannover versucht, ein Pärchen in dessen Auto zu überfallen. Ein Täter bedrohte die Opfer mit einem Revolver. Doch als die Insassen die Tür zuzogen und den Wagen verriegelten, ergriffen die Unbekannten die Flucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.