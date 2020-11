Hannover

Über ihre Beziehung zu ihrem Mann hat Bettina Wulff selbst einmal Rechenschaft abgelegt: „Natürlich habe ich mir gewünscht, dass meine Ehe sämtliche Stürme und Veränderungen überdauert“, schrieb sie in ihrem Anfang des Jahres veröffentlichten Buch „Anders als gedacht“ – um dann hinzuzufügen: „Aber es kam alles ganz anders. Das schmerzt unfassbar.“

Nach dem wiederholten Aus tritt die Beziehung zwischen Alt-Bundespräsident Christian Wulff (61) und Bettina Wulff (47) jetzt womöglich noch einmal in eine neue Phase: „Ja, sie sind wieder zusammen“, frohlockt die „Bunte“. Das Blatt berichtet, die beiden hätten an einem Morgen „gegen 8.45 Uhr gemeinsam die Familienvilla in Großburgwedel“ verlassen. Christian Wulff soll Bettina zum Bahnhof gefahren und mit einem Kuss verabschiedet haben. Auch beim gemeinsamen Einkaufen habe man sie in Großburgwedel schon gesehen, verrät die „Bunte“.

Anzeige

Die Beziehung der Wulffs ist wechselvoll verlaufen. Das Paar trennte sich erstmals 2013 und nach einer Versöhnung ein zweites Mal 2018, die Ehe wurde geschieden. Für eine Stellungnahme waren weder Bettina noch Christian Wulff zu erreichen.

Von Simon Benne