Die Voraussetzungen waren nicht unbedingt die besten. Als Jasata Joseph, den alle in der Skaterszene nur Jasz nennen, vor gut fünf Jahren die Idee hatte, einen Skatershop zu eröffnen, haben ihm die meisten abgeraten. „Mach lieber einen Lego-Laden, das läuft besser“, hieß es. Hinzu kam, dass Jasz erst mit Anfang 30 zum ersten Mal auf einem Board gestanden hat – da fehlt also dem heute 37-Jährigen also einiges an Erfahrung.

Probefahrt im Hof

„Egal, ich wollte das ausprobieren – und es hat bislang gut funktioniert“, sagt Joseph, der nun am Wochenende mit seinem Geschäft Switch in der Lavesstraße 6 den fünften Geburtstag gefeiert hat. „Ich komme klar mittlerweile, auch auf dem Board.“ Bei Skatern ist der Laden längst Kult. Im Hof können die Kunden ein Brett gleich ausprobieren, außerdem hat Joseph für jeden Wunsch eine individuelle Lösung parat. „Ich habe hier auch so einen großen Tresen, damit sich die Jungs und Mädels ihre Bretter selber zusammenschrauben können“, sagt er.

Breite, bunte Auswahl: Jasata Joseph Quelle: Ella Rinke

Die Klientel der Skater, das hat der Ladeninhaber beobachtet, der ursprünglich aus Dominica in der Karibik kommt, hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. „Erst mal gibt es viel mehr jüngere Skater, das geht mittlerweile schon mit zehn Jahren los“, sagt er. Und außerdem gehörten viele junge Frauen dazu. „Ich bekomme täglich eine neue Kundin zwischen 18 und 30 Jahren.“

Eine ganze Wand voller Bretter

Klassische Crusierboards sind im Sortiment von Switch die Alleskönner, Longboards verkauft Joseph nicht mehr, einfach und langweilig. Eine ganze Wand voller Bretter hat er in seinem kleinen Laden. „Das sollte mein Markenzeichen werden – dass ich einfach jede Menge ausgefallene Auswahl habe.“ Vielfalt zeichnet auch Zubehör und Kleidungssortiment aus. „In Sachen Mode bin ich mit der Zeit ein bisschen bunter geworden“, meint Joseph. Er habe seinen Kunden ein wenig seinen Geschmack vermittelt – und der kommt offenbar an. Seit einiger Zeit hat er ein eigenes Switch-Label, von dem es auch Kinderhoodies gibt. Der Geschäftsinhaber hat den Nachwuchs fest im Blick.

Aufgewachsen ist Joseph auf den Kleinen Antillen, nach der Schule wollte er nach Deutschland – die Mutter ist Deutschpolin, die Großmutter lebt in Bennigsen. „Ich habe viel ausprobiert, Bank und Versicherung waren nicht so meins, das habe ich schnell gemerkt.“ Jahrelang hat der 37-Jährige in der hannoverschen Gastronomieszene gearbeitet, war dann ein paar Jahre in seiner Heimat, um 2013 der Liebe wegen wieder nach Hannover zu kommen. Hier stand er auch zum ersten Mal wirklich auf einem Skateboard, die Leidenschaft war entfacht. Aber mit dem Angebot an Läden für das Equipment war er nicht zufrieden. Und so reifte die Idee zu einem eigenen Skaterladen. Mit dem Sport richtig angefangen hat er auch. „Mittlerweile würde ich schon sagen, ich bin ein Skater.“

Im Skaterladen Schwitch gibt es auch die passende Mode für Straßensurfer. Quelle: Ella Rinke

Businesspläne und Geldgeber

Der Mann aus der Karibik hat Weiterbildungen gemacht, Businesspläne für einen Start-up-Zuschuss geschrieben und jemanden gefunden, der ihm beim Mietvertrag unter die Arme griff. In den ersten beiden Jahren war auch noch ein Freund mit im Geschäft, seit drei Jahren führt Joseph Switch allein und auf seine Art. Die meisten Skater kennt er, und er weiß, was sie haben möchten. Viele wüssten auch selbst genau, was sie wollen. „Aber ich berate und bastele natürlich auch gern.“

Vom Zwölfjährigen bis zum Kunden über 40

Friedrich ist Neukunde. Der Junge wird bald zwölf und darf sich ein Board aussuchen, mit allem Drum und Dran – und Helm natürlich. Drei Teenager holen sich ganz selbstverständlich Rollen und Griptape, das auf die Oberseite des Skateboards für einen sicheren Stand geklebt wird, aus der Auslage und probieren herum. Der Switch-Chef legt Wert darauf, alle Kunden gleich zu behandeln. „Ich habe auch viele Kunden, die über 40 sind. Das sind die Eltern, die sich für den Sport ihrer Kids interessieren und selber etwas ausprobieren wollen.“

Und nicht zuletzt ist der Laden auch Treffpunkt für die Szene. Zum Fahren treffen sich die Skater auf den Plätzen in der List, in Linden oder Hainholz, für die Ausrüstung bei Joseph im Laden. Seit fünf Jahren mittlerweile. Die große Geburtstagsparty im Hof musste leider wegen Corona ausfallen. Aber da Joseph noch länger erfolgreich an seinem Standort sein möchte, soll das nachgeholt werden – noch vor dem zehnten Geburtstag.

Von Susanna Bauch und Ella Rinke