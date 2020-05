Hannover

Der Kampf gegen das Virus wird am Schreibtisch geführt. Unter anderem am Schreibtisch von Manijeh Arbabian-Eckhard. „Wenn die Labore jemanden positiv auf Corona testen, landet das Ergebnis bei uns“, sagt die 42-Jährige. Sie sitzt in ihrem Büro in der Weinstraße in zweiten Stock. Beim Gesundheitsamt der Region kontrolliert sie als sogenannte Hygieneinspektorin normalerweise die Zustände in Arztpraxen und Kliniken, doch jetzt ist sie seit Monaten fast ausschließlich auf der Jagd nach dem Corona-Virus.

Sie überbringt Patienten die Nachricht vom positiven Testergebnis, sie verhängt am Telefon Quarantänen – und sie fragt gezielt nach, zu wem die Erkrankten Kontakt hatten. Mit detektivischem Spürsinn versucht sie, Infektionsketten zu rekonstruieren und zu unterbrechen, indem sie mögliche Infizierte isoliert. „Unsere Aufgabe ist es, die Fallzahlen so gering wie möglich zu halten“, sagt sie. Solange es keinen Impfstoff gegen das Virus gibt, ist die wirksamste Waffe gegen Corona der Telefonhörer.

Anzeige

„Sollte die Zahl der Fälle steigen, müssten wir das Personal eventuell erneut aufstocken“: Mustafa Yilmaz, Leiter des Gesundheitsamtes der Region. Quelle: Katrin Kutter

Weitere HAZ+ Artikel

„Gehen davon aus, dass wieder mehr Fälle auftreten“

„Wir gehen davon aus, dass mit den Lockerungen wahrscheinlich wieder mehr Fälle auftreten“, sagt Mustafa Yilmaz, Leiter des Gesundheitsamtes. Er rechnet nicht damit, dass sich die Lage in den kommenden Wochen entspannt. „Sollte die Zahl der Corona-Fälle steigen, müssten wir das Personal eventuell erneut aufstocken.“

Normalerweise sind in seinem Fachbereich rund 100 Mitarbeiter mit Humanmedizin beschäftigt. Jetzt sind an verschiedenen Standorten allein 220 mit Infektionsschutz befasst. Die meisten sind sonst in anderen Bereichen der Regionsverwaltung im Einsatz; etwa im Ordnungs- oder Sozialdezernat. Als die Krise heraufzog, wurden sie rasch eingearbeitet. Die meisten von ihnen machen nun das, was hier intern „Fallbearbeitung“ heißt.

Ihr Erfolg ist messbar. Ende März gab es in der Region bis zu 101 Neuerkrankungen täglich. Inzwischen liegt der Wert bei etwa einem Viertel davon. Neben den Kontaktbeschränkungen liegt dies auch an der Arbeit der Hygieneinspektoren. „Wir stehen gut da, doch dahinter steckt auch viel Arbeit“, sagt die Ärztin Andrea Wünsch, Leiterin der Corona-Fallbearbeitung.

„Wir stehen gut da – doch dahinter steckt auch viel Arbeit“: Ärztin Andrea Wünsch leitet die Corona-Fallbearbeitung bei der Region Hannover. Quelle: Katrin Kutter

Die Viren-Detektive arbeiten auch am Wochenende. Manijeh Arbabian-Eckhard sitzt manchmal bis 23 Uhr am Schreibtisch. „Manche Fälle nimmt man innerlich mit nach Hause“, sagt sie. Etwa den eines älteren Herrn, dessen Zustand sich Tag für Tag verschlechterte. Sie telefonierten oft miteinander, bis er ins Krankenhaus kam und beatmet werden musste. „Ich dachte oft an ihn“, sagt sie. Dann meldete er sich nach zwei Wochen wieder und sagte, dass es ihm besser gehe.

„Wir entziehen Menschen die Freiheit“

Ihre Kollegen können aber auch schöne Geschichten erzählen: Von dem Mann, der in der in der Quarantäne endlich den Mut fasste, seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen. „Auf die Nachricht, dass sie infiziert sind, reagieren Menschen höchst unterschiedlich“, sagt Arbabian-Eckhard. Manchmal telefoniert sie eine Stunde lang mit Menschen aus Risikogruppen, um ihnen die Angst zu nehmen. Andere kichern eher, weil sie die Aussicht auf 14 Tage Quarantäne ganz angenehm finden. „Die alleinerziehende Mutter, die mit zwei Kindern in einer kleinen Wohnung lebt, trifft die Quarantäne härter als jemanden, der Haus und Garten hat“, sagt sie. „Die Leute dürfen dann auch ruhig einmal wütend sein.“

„Wir entziehen Menschen immerhin die Freiheit“, sagt ihr Kollege Peter Zur. Auch er verliest am Telefon jene amtlichen Texte, die Menschen zwangsweise isolieren – und er befragt sie nach ihren Kontaktpersonen. Wer mit dem Infizierten mindestens 15 Minuten lang ohne Sicherheitsabstand zusammen war, gilt als Kontakt der Kategorie I und wird meist ebenfalls in Quarantäne geschickt. Wer genug Abstand hielt, ist Kontaktperson der Kategorie II und wird in der Regel nur für drohende Gefahren „sensibilisiert“.

„Unsere Überstunden sind mit der Zahl der Fälle stetig gewachsen“: Hygieneinspektor Peter Zur. Quelle: Katrin Kutter

„Anfangs waren es vor allem jüngere, mobile Reiseheimkehrer, die sich infiziert hatten“, sagt Peter Zur. Viele Hannoveraner hatten sich beim Skilaufen in Ischgl angesteckt. „Wenn alles vorbei ist, müssen wir unbedingt mal einen Betriebsausflug dahin machen“, sagt Arbabian-Eckhard mit Galgenhumor. Inzwischen kommen die Patienten nicht mehr aus einzelnen Risikogebieten. Und ihr Altersdurchschnitt ist von 47 Jahren auf Mitte 50 gestiegen.

„Die Welt braucht dich, Mama!“

Im Schnitt telefonieren die Fallbearbeiter mit fünf Kontaktpersonen pro Patient. „Anfangs waren es mehr, als dann viele Leute ins Homeoffice wechselten, wurde es weniger“, sagt Zur. Die meisten Infizierten könnten ziemlich genau sagen, mit wem sie in den letzten zwei Tagen Kontakt hatten, ehe bei ihnen die ersten Symptome auftraten. „Bei der Ehec-Welle 2011 mussten wir die Leute fragen, was sie in den vergangenen Tagen gegessen hatten – daran erinnerten sich weit weniger“, sagt Arbabian-Eckhard.

Ein unsichtbarer Gegner: Die Hygieneinspektoren kämpfen gegen das Corona-Virus. Quelle: dpa

Die Infektionsketten verweben sich rasch zu einem undurchdringlichen Netz, wenn man ihre immer neuen Fäden nicht möglichst schnell zerschneidet. Die Hygieneinspektoren knüpfen ihrerseits ein eigenes Netz gegen das Virus. In zahllosen Telefonaten weben sie es zusammen aus Informationen und Geduld, aus Einfühlungsvermögen und Konsequenz.

In ihrem Kampf gegen das Virus arbeiten sie am Limit. „Unsere Überstunden sind mit der Zahl der Fälle stetig gewachsen“, sagt Peter Zur. Und dennoch schwärmen sie: vom Zusammenhalt in ihrem aufgestockten Team. Von den Gesprächen mit einsichtigen Patienten. Und von der Erfüllung, die sie im Job finden. „Was wir tun, ist sinnvoll“, sagt Arbabian-Eckhard. Einmal, als sie morgens fast verschlafen hätte, habe ihr Neunjähriger Sohn sie weckt, erzählt sie. Seine Worte hat sie sich gemerkt: „Mama, steh auf – die Welt braucht dich!“

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Simon Benne