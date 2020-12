Hannover

Die Region Hannover, Hilfsorganisationen und Ärzteverbände bereiten sich auf einen Ansturm von Bürgern vor, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Auf dem Messegelände soll das Impfzentrum für Stadt und Umland eingerichtet werden, in 25 sogenannten Impfstraßen sollen ab Mitte Dezember jeweils vier Impfplätze zur Verfügung stehen.

Vor allem der personelle Aufwand für diese Kraftanstrengung ist enorm. 20 versierte Mitarbeiter sind für vier Impfplätze nötig, die Suche nach passendem Personal läuft. „Wir haben für Mitglieder einen Meldebogen online gestellt“, sagt Detlef Haffke von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). Niedergelassene Mediziner können sich hier für Dienste in Impfzentren zur Verfügung stellen. Bereits in den ersten vier Tagen war die Bereitschaft groß, „mehr als 400 Ärztinnen und Ärzte hatten sich schon eingetragen, das ist eine sehr gute Resonanz“, so Haffke. Wie, wann und wo die Mediziner genau eingesetzt würden, entscheide aber das Land.

Anzeige

Positive Rückmeldung aus der Ärzteschaft

Auch die Ärztekammer Niedersachsen will offensiv um Personal für den Sondereinsatz werben. Klinikärzte aber auch Kollegen und Kolleginnen, die sich bereits im Ruhestand befinden, sollen per Post angeschrieben und zum Einsatz gebeten werden. Hunderte Ärzte und staatlich examinierte Impfhelfer würden derzeit rekrutiert, sagt auch die stellvertretende Krisenstabsleiterin der Landesregierung, Claudia Schröder. Die Rückmeldung aus der Ärzteschaft sei positiv. In den über das ganze Land verteilten Impfzentren sollen jeweils ein Arzt und bis zu vier Helfer als Team zusammenarbeiten.

Ärzte sollen im Schichtbetrieb und wechselnd in den Impfzentren tätig sein; auch, damit die Auswirkung auf die Versorgung etwa in den Hausarztpraxen möglichst gering bleiben, erläutert Anne Hage, Sprecherin im Niedersächsischen Sozialministerium. Es würden analog zu den Testzentren Dienstleistungsverträge mit Ärzten abgeschlossen. Die Helferinnen und Helfer würden über die jeweiligen örtlichen Katastrophenschutzbehörden einplant und eingesetzt.

Mehr Fragen als Antworten

Unterstützung bei Aufbau und Organisation des Impfzentrums sollen Stadt und Region von verschiedenen Hilfsorganisationen erhalten. Nicht alle allerdings wurden davon bereits in Kenntnis gesetzt. „Bisher hat die Johanniter-Unfall-Hilfe keinen Auftrag in diese Richtung erhalten und nimmt entsprechend auch keine Planungen vor“, sagt Sprecherin Sylke Heun. Auch das DRK trifft noch keine Vorbereitungen für die geplante Massenimpfung. „Das Deutsche Rote Kreuz wird möglicherweise auch bei dem geplanten Impfzentrum mitwirken. Art und Umfang sind aber noch völlig unklar“, erklärte Sprecher Thomas Hans. Es gebe bislang weder von der Landeshauptstadt noch von der Region Hannover eine offizielle Anfrage mit konkreten Anforderungen oder Aufgabenbeschreibungen in dieser Sache. „Das gibt allerdings den Stand jetzt wieder, möglicherweise sieht das in einigen Stunden schon wieder anders aus.“

Das Technische Hilfswerk ist bereits für den Einsatz auf dem Messegelände. Quelle: Pierre Glaser/THW

Das Technische Hilfwerk ( THW) dagegen steht bereits in den Startlöchern. „Das THW ist im Rahmen der Technischen Einsatzleitung (TEL) der Region Hannover in die laufenden Planungen eingebunden“, erklärt Sprecherin Sabine Ritterhaus. Ob und was genau das Hilfswerk beim Aufbau dieses Impfzentrums auf dem Messegelände leisten werde, werde durch die Planungen der Einsatzleitung in den kommenden Tagen festgelegt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Die ehrenamtlichen Helfer stehen bereit, Impfzentren zu errichten und mit der notwendigen Infrastruktur zu versorgen. Tausende Kräfte in den Ortsverbänden sind bereit, um die Landkreise und Städte bei der enormen Herausforderung zu unterstützen, so Ritterhaus. „Wenn wir gebraucht werden, sind wir da“, sagt Manuel Almanzor, Landesbeauftragter des Technischen Hilfswerks Bremen, Niedersachsen.

Wer wann geimpft werden kann, ist allerdings noch völlig offen. In welcher Reihenfolge Risikogruppen versorgt werden können, ist noch nicht endgültig festgelegt und hängt unter anderem damit zusammen, wie viel von welchem Impfstoff wann verfügbar ist. „Die Bevölkerung soll sich bei einer zentralen Terminvergabe online und per Telefon für eine Impfung anmelden können“, sagt Anne Hage. Dabei werden bestimmte Kriterien abgefragt, so dass Risikogruppen zuerst eine Impfung erhalten. Wie diese allerdings genau definiert werden, ist ebenfalls noch offen. Vor Ort werde der Zugang zum Impfzentrum an einer Anmeldung geregelt.

Priorisierung ist noch nicht entschieden

Auch eine Hotline für Bürger soll eingerichtet werden. Das Land plant zudem Personal in Pflegeeinrichtungen gleich mit zu impfen, wenn Teams die Bewohner von Seniorenheimen impfen. Kliniken wiederum haben laut Krisenstab des Landes angekündigt, sich selbst um die Impfung ihrer Beschäftigten zu kümmern. Wie es da mit einer Priorisierung aussehen könnte, ist auch noch nicht entschieden. „Die Priorisierung wird nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) ermittelt, die bislang noch nicht vorliegt“, so Hage. Vermutlich ist der Impfstoff eher verfügbar, als ein schlüssiges Konzept für die logistische, medizinische und ethische Umsetzung der so vielversprechenden Massenimpfung.

Lesen Sie auch

Von Susanna Bauch