Einen Pass verlängern, ein Auto ummelden, ein Bauprojekt beantragen: Viele Hannover beklagen sich derzeit über lange Wartezeiten und ein beachtliches Ausmaß von Bürokratie in der Stadtverwaltung. Nachdem HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt in seinem Kommentar das große Ganze in den Blick genommen hat – von der verjüngten Rathaus-Spitze über die Siebzigerjahre-Amtsstuben bis hin zum agilen Team für die Kulturhauptstadt-Bewerbung –, haben uns zahlreiche Leserzuschriften zu dem Thema erreicht.

Viele HAZ-Leser berichten über ihre eigenen Erfahrungen zu dem Thema und kritisieren unter anderem „lähmende Strukturen“, „zunehmende Ineffektivität“, und „Unbeweglichkeit“. Manche sehen aber auch den derzeitigen Ausstattungsstandard vieler städtischer Büros und fordern, „viel Geld zu investieren, um den Behördenstandard aus den Siebzigerjahren ins Jahr 2020 zu befördern“. Viele Mitarbeiter resignierten, heißt es in einer Zuschrift. Hier lesen Sie eine Auswahl der Leserstimmen:

Leser Detlev Neuhaus aus Hannover : „Es kommt jetzt auf Führung an“

Der Kommentar beschreibt leider die traurige Wahrheit des Zustandes der Stadtverwaltung Hannover. Allerdings kann ich die optimistische Hoffnung über den „neuen, ambitionierten Oberbürgermeister“ nicht teilen. Seit mehr als acht Monaten im Amt gibt es kein Problem, das er persönlich zur Chefsache erklärt hat, geschweige denn, dass er mit Lösungen aufwarten kann. Nur von Fahrradwegen zu träumen, ist einfach zu wenig. In der Privatwirtschaft würde jemand mit dieser Leistungsbilanz keine Probezeit überstehen. Bei der Auswahl der neuen Dezernenten ist ebenfalls keine Eile zu erkennen. Warum auch? Es könnte ja Einiges besser werden.

Die Corona-Krise hat allgegenwärtig deutlich gemacht, dass es gerade jetzt auf Führung ankommt und die Herausforderungen angenommen werden müssen. Die Mitarbeiter in der Stadtverwaltung müssen „abgeholt“ werden und hätten dies für einen notwendigen Neuanfang auch verdient. Wenn nicht jetzt „der Ruck im Rathaus“ spürbar wird, werden wir den Anschluss verlieren. Wie soll jemand ohne Führungserfahrung das schaffen? Detlev Neuhaus, Hannover

Leser Friedrich Carl Petzhold aus Laatzen : „Die Mentalität hatsich verändert“

Der Text ist super. Ich glaube, alle Verwaltungen haben verlernt oder vergessen , dass sie für die Bürger da sind und indirekt von ihnen bezahlt werden. Im Verlauf der guten Jahrzehnte war vieles machbar, Geld spielte kaum eine Rolle. Der Apparat wurde aufgebläht. Dann kam Corona, es sollte zügig gearbeitet werden. Das war der Apparat nicht gewohnt. Anders ist es doch kaum zu erklären, dass in der großen Fleischfabrik ausgebildete Hygienemitarbeiter die Zustände jahrelang haben schleifen lassen, dass die Behörden nicht hinschauen, der Finanzminister mit Hunderten von Spezialisten nicht merkt, was bei Wirecard passiert. Aber wenn ein Kleinstbetrieb geringste Mängel hat, wird ein Protokoll gefertigt. Die Steuererklärungen werden penibel durchforstet, ob ein Beleg vielleicht nicht stimmt. In unseren Behörden haben sich die Verhältnisse verschoben, die Mentalität hat sich verändert. So stimmt auch in Hannover vieles nicht mehr. Ich hoffe sehr , dass die zu erwartende Finanzknappheit eine Veränderung herbeiführt. Friedrich Carl Petzhold, Laatzen

„Die Verhältnisse haben sich verschoben“: Viele Leser äußern Kritik. Quelle: Thomas Oberdorfer

Leser Claus Loewe aus Isernhagen: „Nicht motivier- und führbar“

Die Situation im Rathaus ist aufgrund der intensiven, jahrelangen Verschmelzung der SPD-geführten Gewerkschaften mit der SPD-verantwortlichen Stadtverwaltung nicht in der Lage, die Mitarbeiter kritisch in ihrer Arbeit zu bewerten. Der neue OB hat gar keine Chance, dies zu ändern, wenn nicht parteipolitische neutrale Experten die freien Dezernentenstellen besetzen. Die jetzige Verwaltung ist durch die ehemaligen Verantwortlichen Härke und Schostok nicht motivier- und führbar geworden. Claus Loewe, Isernhagen

Leser Ulrich Helmsen aus Hannover : „Prioritäten anpassen“

Ihr Artikel ist eine bemerkenswert freundliche Zusammenfassung der Zustände in der hannoverschen Verwaltung, einschließlich Kritik an den Nutzern, den Bürgern, die die Verwaltung finanzieren. Keine Frage, Sie dürfen auch bei den Bürgern von Hannover Höflichkeit und vernünftige Umgangsformen anmahnen – wenn Sie bei der Feuerwehr nachfragen, werden Ihnen wahrscheinlich deftigere „Ausrutscher“ beschrieben.

Mir kommt die Verwaltung der Stadt schon seit Jahren zunehmend ineffektiv vor. Mein subjektiver Eindruck ist, dass dies mit der Abschaffung des Oberstadtdirektors seinen Anfang genommen hat. Unmerklich in den ersten Jahren, doch zunehmend verstärkt sehe ich, wie sich die Leistungen der Verwaltung verschlechtern. Auch wenn der Stand gehalten wird, verschlechtern sich die Verhältnisse relativ, da uns effektiver arbeitende Stadtverwaltungen abhängen.

Jetzt haben wir seit acht Monaten einen neuen Oberbürgermeister. Neue Besen kehren gut? Ich habe davon noch nichts mitbekommen. Ich will dabei nicht verkennen, dass Herr Onay einen schwierigen Job in schwieriger Zeit übernommen hat – Sie haben die Verhältnisse ja beschrieben und dabei zart den jahrzehntelangen Einfluss der SPD auf die Verwaltung angedeutet. Die Parteigänger der Grünen in der Verwaltung haben sich jedoch nach eigener Einschätzung schnell an die gegebenen Verhältnisse gewöhnt und sind inzwischen Teil des Problems. Mir tut dabei der hart arbeitende Anteil der Verwaltung leid, der versucht, anständige Leistung abzuliefern. Der Rest ruht sich auf diesen Mitarbeitern aus.

Ich hätte mir gewünscht, dass in dem Artikel deutlicher darauf hingewiesen wird, dass der „Ruck im Rathaus“ zweckmäßigerweise mit einer Verbesserung der Leistungen in den bürgernahen Bereichen vom Standesamt über die Kfz-Meldestelle bis zum Baumanagement beginnt. Zu den Problemen, die nicht erwähnt wurden, gehören die Verträge, die die Stadt mit cleveren Investoren, etwa Intown, schließt. Bis jetzt wurden diese ausnahmslos zum Nachteil der Stadt beendet.

Wie das Geschacher um die Dezernentenposten weitergeht? Wir dürfen gespannt sein. Ich hoffe nur, dass die auserkorenen Dezernenten nicht Stadtpolitik nach dem Motto „Das haben wir immer schon so gemacht“ betreiben, sondern tatsächlich mit Herrn Onay neuen Schwung in die Stadtverwaltung bringen und die von Ihnen beschriebene „Kulturveränderung“ mit angepassten Prioritäten im Sinne der Bürger betreiben. Es ist viel Luft nach oben, es kann aber auch leicht noch weiter abwärts gehen. Ulrich Helmsen, Hannover

Leser Günter Ilper aus Burgwedel : „Nur die Pflicht – mehr nicht“

Ein sachlich richtiger und nüchterner Beitrag zur Situation im Rathaus. Ähnlich offene Worte hört man von den Bürgern der Stadt selten, sie haben sich mit der trägen Verwaltung längst abgefunden und trotzdem diese Stadtverwaltung wiedergewählt. Die Verwaltung tut ihre Pflicht – mehr nicht! Was soll sich ändern? Welche Erwartungen hatte man, als man sein Kreuzchen auf dem Wahlzettel machte? Günter Ilper, Burgwedel

Leser Kay Högel aus Hannover : „Viel zu lange Wartezeiten“

Als ich einen Anhänger meines Kanuvereins anmelden wollte, ging das nicht sehr schnell, doch in der Zulassungsstelle waren sehr wohl Mitarbeiter von Zulassungsservices unterwegs, die dort persönlich bedient wurden. Sie plauderten mit den Angestellten der Zulassungsstelle, als kennten sie sie schon lange und gut.

Der Weg zu dem Termin war ein steiniger, denn ich konnte trotz der Bitte aus einer E-Mail dieser Behörde eben nicht telefonisch einen Termin vereinbaren, da die eine Telefonnummer grundsätzlich nie bedient wurde – es erklang grundsätzlich ein Anrufbeantworter, der das Gespräch auch grundsätzlich beendete. Die andere Rufnummer war genauso grundsätzlich besetzt – und dies über einen Zeitraum von zwei Wochen Ende Mai 2020.

Wenn ich mir einen Termin beim Bürgeramt zur Erlangung eines erweiterten Führungszeugnisses besorgen wollte, dann hätte ich zwei Monate warten müssen. Übrigens aktuell auch wieder. Kay Högel, Hannover

Leser Harald Schomburg aus Laatzen : „Corona ist eine absurde Begründung“

Für mich ist absolut unverständlich, warum immer noch diese Zustände im Bereich der städtischen Dienstleistung bestehen. Die Begründung „ Corona“ ist absurd mit wenig Infizierten in Hannover. Was sollen alle, die in Supermärkten oder Krankenhäusern arbeiten, darüber denken? Angst ist genau die richtige Beschreibung. Die Leistung gegenüber dem Bürger, dem Steuerzahler, ist zweitrangig. Harald Schomburg, Laatzen

Lange Wartezeiten, schlechte Zugänglichkeit der Verwaltung: Diese Punkte tauchen immer wieder auf. Quelle: Katrin Kutter

Leser Helmuth Tegtmeyer aus Hannover : „Neuordnung wäre ein Segen“

Ich kann jeden Satz in diesem Kommentar nachvollziehen. Um den derzeitigen Zustand in der Stadtverwaltung von Hannover zu verstehen, sollte aber ein Blick in die Vergangenheit hilfreich sein, weil schon bei der Wahl zum Oberbürgermeister im Jahr 1996 die Empfehlung zur Wahl von Herbert Schmalstieg durch den damaligen Gesamtpersonalratsvorsitzenden Harald Härke eindrucksvoll und erfolgreich beeinflusst wurde, indem Rita Pawelski künftige Maßnahmen in der Personalpolitik unterstellt wurden, die in der Verwaltung und beim Wähler für große Unruhe gesorgt hatten. Bekanntlich wurde Härke nach dieser Wahl zum Dezernatsleiter des Fachbereiches Personal und Organisation „befördert“.

Bei der Wahl zum Oberbürgermeister wurde jetzt wieder ein Oberbürgermeister gewählt, der – bei allem Respekt – mit Erfahrungen über Struktur und Arbeitsweise einer großen Verwaltung bisher nicht gerade in Erscheinung getreten ist. Bisher hat Belit Onay keine glückliche Hand gehabt. Ich habe das Gefühl, dass jetzt weiter nach dem Motto gearbeitet wird, „das haben wir schon immer so gemacht“. Ausbaden muss diese Verhaltensweise der Sachbearbeiter in der mittleren Ebene, der mit seinen Verbesserungsvorschlägen einer effektiveren Arbeitsweise scheitert und irgendwann resigniert.

Wäre Eckhard Scholz, der Erfahrung in der Leitung eines Konzern gesammelt hatte, nicht eine echte Alternative als Oberbürgermeister gewesen? Eine Neuordnung der Verwaltung, insbesondere in der Organisation der Dezernate, hätte für Hannover ein Segen sein können. Der gesamte Filz von SPD und Grüne hätte endlich einmal ein Ende gefunden. Helmuth Tegtmeyer, Hannover

Leser Felix Wedegärtner aus Hannover : „Große Dysfunktionalitäten“

Die Zugänglichkeit der Verwaltung für die Routinesachen, mit denen meine Familie und ich zu tun haben, ist schon vor Corona durch das Antragsteller-Quälinstrument „Online-Terminvergabe“ in etwa so schlecht wie die des Schlosses in Franz Kafkas gleichnamiger Erzählung geworden. Ihr schöner Artikel erklärt mal, welche großen Dysfunktionalitäten sich da im Kleinen abbilden. Felix Wedegärtner, Hannover

Leserin Silke Zimmermann aus Hannover : „Alles gegen den Willen der Anwohner“

Der Wähler muss entscheiden, ob das noch eine Bürgervertretung ist oder ob man die, die jetzt das Sagen haben, besser abwählt. Egal, ob in Kleefeld eine Straße zur Einbahnstraße oder im Zooviertel eine Straße umbenannt wird, in Linden Hochbahnsteige gebaut oder in Oberricklingen Straßen gesperrt werden: alles gegen den Willen der Anwohner! Aber leider müssen wir gerade mit ansehen, was es bringt, die Spitze zu kappen. Da kommt dann ein OB, der das Amt als Großgrundbesitzer missversteht und gleich mal die Innenstadt umbauen will und einen guten Stadtplaner ablehnt. Warum eigentlich? Hatte er eigene Ideen? Wollte er gar die Einwohner fragen? Silke Zimmermann, Hannover

Leser Andreas Korzinowski aus Hannover : „Stillstand ist Rückschritt“

Wie wäre es mit einer externen Betrachtung? Eine gute Verwaltung kostet nun mal Geld – gerade auch für solche Veränderungen. Dass der Personalrat seine Aufgabe wahrnimmt ist wichtig und richtig. Und dass Mitarbeiter in einer Organisation die wertvollste Ressource sind, sollte mittlerweile auch bei allen Führungskräften angekommen sein. Aber das kann doch nicht zu einem Stillstand in der Fortentwicklung der Verwaltung führen! Stillstand ist Rückschritt! Und ich habe den Eindruck, dass die Auswirkungen dieses Stillstandes die Stadt gerade jetzt einholen, wo zusätzlich zu den bisherigen Versäumnissen noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie dazu kommen.

Ein Mitarbeiter, der in einer „alten“ Verwaltung sitzt, mit einer EDV-Unterstützung, die nicht mehr zeitgemäß ist, und in festgefahrenen Prozessstrukturen arbeiten muss, kann doch nicht von sich aus schneller und leistungsfähiger werden. Das müssen wir als Bürger auch akzeptieren.

Man braucht eine Task-Force, vielleicht auch mit einem externen Berater, der den Ergebnissen das nötige Gewicht verleiht und auch Dinge ansprechen kann, die von den eigenen Mitarbeitern aufgrund von Abhängigkeiten nicht ins Feld geführt werden können. Man sollte sich die EDV-Abteilung mal kritisch anschauen und fragen, ob diese unter Beachtung des demografischen Wandels noch richtig aufgestellt ist, oder ob es nicht sinnvoller ist, diese Aufgaben in eine Organisation zu verlagern, die Server, Netze und das Desktopmanagement als Kernaufgabe wahrnimmt. Andere Organisationen, etwa die Polizei, haben das auch gemacht.

Und dazu gehört Mut, viel Mut! Es braucht einen Ruck und ein Angehen der Probleme. Aber eine bessere Chance als jetzt, mit einem neuen, nicht belasteten Bürgermeister, gibt es doch kaum. Ich wäre schon erleichtert, wenn ich nicht im Dezember den Termin für die Anmeldung meines Motorrades vereinbaren muss, um im April die erste Ausfahrt zu machen. Andreas Korzinowski, Hannover

Leserin Susanne Wolf aus Neustadt : „Auch mal die gutenDinge hervorheben“

Um den Vergleich mit einer Zusammenstellung eines Chores aufzugreifen, so wird es natürlich nicht gelingen, wenn ich als Chorleiter eine lokale Zeitungsredaktion und insbesondere deren Leitung habe, die fast nur negative Schlagzeilen verbreiten. Vor allem in ihren Überschriften. Ich vermisse die positiven Artikel; bei allen Unzulänglichkeiten, die es wohl in jedem Unternehmen und eben auch bei einer Stadtverwaltung gibt, scheint es hier doch bewusst eine sehr einseitige Berichterstattung zu geben. Da ich davon ausgehe, dass der Autor des Kommentars nicht in stadtinternen Runden dabei ist, frage ich mich natürlich nach seinen Quellen. Bloße Mutmaßungen, reine Spekulationen ? Also liebe HAZ, vielleicht fangen Sie an, auch mal die Dinge hervorzuheben, die sehr wohl gut funktionieren. Susanne Wolf, Neustadt

Leser Michael Zimmermann aus Hannover : „Digitalisierungvoranbringen“

Gerade jetzt wäre die richtige Zeit, dass im Rathaus die Digitalisierung nach vorne gebracht wird. Aber leider versteht man dort unter Digitalisierung maximal die Reservierung von Terminen anstelle von komplett digital durchgeführten, fallabschließenden Dienstleistungen für die Bürger der Stadt. Das ist so, als würde man beim Online-Banking nur eine Terminvereinbarung erhalten und müsste dann doch seine Überweisungsformulare persönlich in eine Bankfiliale schleppen. Michael Zimmermann, Hannover

Bei der Bearbeitung von Anträgen auf Elterngeld gab es einen langen Stau – mittlerweile soll die Bearbeitung nur noch vier Wochen dauern, sagt die Stadt Hannover. Quelle: Wolfram Stein/dpa

Leser Dr. Jan Thomsen aus Hannover : „Kein Ruck erkennbar“

Der HAZ ist zu danken, dass sie Bereiche in der Stadtverwaltung thematisiert, in denen es aus „Kundensicht“ nicht gut läuft, beim Standesamt, beim Elterngeld, beim Bauamt, bei den Ordnungsämtern, Kitas, der Kfz-Zulassungsstelle ... Der geforderte „Ruck im Rathaus“ ist nicht erkennbar, und dies wirft die Frage nach dem Selbstverständnis der Verwaltung und ihrer Leitungsebene auf. Die Arbeitsplätze dort sind privilegiert (kein Arbeitsplatzrisiko), sie werden von Steuern/Gebühren finanziert, um Dienstleistungen für die Bürger zu erbringen. Dieser und seine Anliegen sollten im Mittelpunkt stehen.

Als Bürger hat man leider einen anderen Eindruck, man scheint sich dort sehr stark mit sich selbst zu befassen, ob mit Gender-Themen oder Radwegen. Und es ergibt sich der ungute Eindruck, als wenn Corona herhalten muss, um das Angebot weiter zu reduzieren. Für viele Arbeiter und Angestellte in privaten Firmen ist dies nicht möglich, sofern sie noch Arbeit haben.

Eine Dienstleistungs-Firma, die derartige Rückmeldungen ihrer Kunden permanent ignoriert, die telefonisch nicht erreichbar ist und nur über mehrere Monate Vorlauf Termine vergibt, würde zügig in die Insolvenz gehen. Wenn für das Rathaus 11 000 Mitarbeiter tätig sind, sollte es möglich sein, Kapazitäten auf Engpässe zu fokussieren und Missstände zügig abzustellen. Wann wird es vom OB endlich einen Aktionsplan hierzu geben? Dr. Jan Thomsen, Hannover

Leser Axel Fromm aus Hannover : „Nur tradierte Grundsätze“

Die tradierten Verwaltungsgrundsätze lassen grüßen: Das haben wir schon immer so gemacht. Das haben wir noch nie so gemacht. Da kann ja jeder kommen. Axel Fromm, Hannover

Leser Hubertus Lueder aus Hannover : „Mehr Bürgernähe“

Zu diesem überfälligen Artikel kann man der HAZ nur gratulieren. Die in langer Zeit entwickelten lähmenden Strukturen der städtischen Verwaltung, maßgeblich hervorgerufen durch einen völlig überzogenen Einfluss des allgegenwärtigen Personalrats, offenbaren sich in diesen kritischen Zeiten zum Nachteil der Bürger, die nicht mehrheitlich in der Stadtverwaltung arbeiten. Man kann dem neuen OB und seiner neuen Führungsriege nur wünschen, dass ein Aufbruch gelingt zu einer effektiven und vor allem bürgernahen Verwaltung, deren Sinnhaftigkeit dann auch niemand in Zweifel stellen würde. Hubertus Lueder, Hannover

Leser Ulrich Richstein aus Hannover : „Unbeweglich und unkooperativ“

Der Artikel trifft viele Punkte, denen ich nur beipflichten kann. Die Unbeweglichkeit und mangelnde Kooperation einzelner Mitarbeiter gegenüber Bürgern ist kaum zu überbieten. So ist man bei einem Termin beim Bürgeramt (lange vorher gebucht) seitens der Mitarbeiter der Stadt nicht in der Lage, eine weitere nicht zeitintensive Aufgabe zu erledigen.

Dass es zu Kostenüberschreitungen bei Projekten kommt, ist mittlerweile der Normalfall. Gibt es kein Kostencontrolling oder eine interne Revision? Wieso schaffen es Industriebetriebe, zeit- und kostengerecht Projekte abzuwickeln? Kann das daran liegen, dass bei der Stadt niemand verantwortlich gemacht werden kann?

Wenn 11 000 Menschen bei der Stadt arbeiten , besteht die Gefahr, dass die Stadt der größte Arbeitgeber in Hannover wird. Kann das gewollt sein? Man hat das Gefühl, dass das Thema Kostensparen nur zu Lasten von Projekten geht. Wäre es nicht sinnvoll, wenn Fixkosten eingespart würde? Die Stadt rühmt sich mit einem Hilfsprogramm von 10 Millionen Euro für kleinere Unternehmen. Das ist ein Viertel der nicht geplanten Kosten der Feuerwache. Ich wage nicht zu hinterfragen, welchen Prozentsatz dieser Betrag bei den Personalkosten der Stadt ausmacht ... Ulrich Richstein, Hannover

Leser Heiko Fricke aus Hannover : „Öffentlicher Dienst ist unattraktiv“

Die Stadt hat das gleiche Problem wie der gesamte öffentliche Dienst bei Land und Bund. Über Jahre wurden Stellen gestrichen und/oder schlicht nicht neu besetzt. Der ausführende Teil der Sachbearbeiter wird schlecht bezahlt. Technik, IT und Arbeitsmaterialien sind unzureichend oder veraltet oder nicht einmal in ausreichender Zahl vorhanden. Gleichzeitig wird erwartet, dass junge gut ausgebildete Menschen sich auf Stellen bewerben, die teilweise 50 Prozent des Lohns aus der freien Wirtschaft bieten. Eigeninitiative wird im Keim erstickt, vorhandene Strukturen gelten als unfehlbar. Aufstieg oder Weiterbildung wird zwar versprochen, aber nur selten umgesetzt. Viele Mitarbeiter resignieren aufgrund der seit Jahren anhaltenden Situation. Dazu kommt eine permanente Verunglimpfung von außen, dass der öffentliche Dienst ja sowieso nur aus Arbeitsverweigerern besteht.

Wer motiviertes Personal und Experten will, muss auch bereit sein, für dementsprechende Leute zu bezahlen und dann nicht jede Neuerung blockieren. Und der springende Punkt ist einfach nun einmal die mehr als schlechte Bezahlung der zumeist nicht verbeamteten Sacharbeiter, die die tägliche Last im Umgang mit verärgerten Bürgern tragen müssen.

Und zu guter Letzt muss einfach einmal viel Geld investiert werden, um den Behördenstandard aus den Siebzigerjahren ins Jahr 2020 zu befördern. All das betrifft nicht nur die Stadt, sondern nahezu alle Landesämter, Kammern und Anstalten. Heiko Fricke, Hannover

Leserin Claudia Griebenow aus Hannover : „Man sieht keine Besserung“

Leider hat man den Eindruck, dass das hannoversche Rathaus seit Monaten nicht in der Lage ist, wesentliche Verwaltungsleistungen, die die Bürger durch ihre Steuern finanzieren, in einer adäquaten Weise zu erbringen. Hier scheinen diverse Bereiche der Verwaltung massiv über einen längeren Zeitraum betroffen zu sein, und man sieht auch keinerlei Besserung. Claudia Griebenow, Hannover

