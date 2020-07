Wie soll es weitergehen mit der Feierei in Linden? Jugendliche zieht es an Sommerabenden in Scharen auf die Limmerstraße, Anwohner sind wegen des Lärms und des Mülls genervt. Die HAZ-Leser diskutieren kontrovers: Gehört das „Limmern“ zu einer lebendigen Stadtkultur, oder ist es eine Belästigung?