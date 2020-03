Hannover

Ärztekollegen protestieren, das Klinikpersonal verabschiedet ihn minutenlang klatschend im Spalier: Die Entlassung von MHH-Vize Andreas Tecklenburg nach der Affäre um Igor K. schlägt weiter hohe Wellen. Die HAZ-Leser diskutieren über das Handeln der Politik, vor allem von Wissenschaftsminister Björn Thümler.

Lesen Sie auch: „MHH-Vize Andreas Tecklenburg nimmt Abschied – und wird von Mitarbeitern gefeiert“

Nach Gutsherrenart

Klaus Klockewitz, Hannover: Es ist wirklich schade, dass man einen Politiker nach einer eklatanten Fehlentscheidung nicht so aus dem Amt jagen kann, wie es der Wissenschaftsminister mit dem MHH-Vize Andreas Tecklenburg getan hat. Der Schaden, den Björn Thümler für die MHH angerichtet hat, ist langfristig wesentlich größer als der Reputationsverlust für die MHH wegen der Behandlung eines Kriminellen aus dem Ausland. Es entsteht leider der Eindruck, dass es sich hier um die gleiche Vorgehensweise handelt wie im „Fall zu Guttenberg“, wo ebenfalls nach Gutsherrenart ein zwar hochrangiger, aber dennoch untergeordneter Funktionsträger demissioniert wurde, um von einer eigenen Fehlentscheidung abzulenken. Der Wissenschaftsminister sollte einen Gang nach Canossa antreten und den seines Amtes enthobenen Dr. Tecklenburg bitten, sein Amt zum Wohle der MHH fortzuführen.

Entscheidung noch einmal verschieben

Bernhard Tokarz, Hannover: Ein mutmaßlicher Mafioso lähmt die MHH eine Woche lang, ein Minister mutmaßlich für sechs Monate. Wenn ein schwieriger Fall zum ersten Mal auftritt, machen alle „Fehler“. Ich schlage vor, der Minister verschiebt seine Entscheidung noch einmal um einen Monat, bis der Sachverhalt geklärt ist. Anderenfalls schlage ich vor, die sogenannte Findungskommission schlägt mit der Zustimmung der MHH Tecklenburg als Nachfolger von Tecklenburg vor.

Typisch Politik

Detlef Söffker, Bissendorf: Die Entlassung von Tecklenburg muss umgehend rückgängig gemacht werden! Empörend, dass sich die Ministerien nicht einigen können, das Debakel erst richtig verursachen und dann Handlung demonstrieren wollen – typisch Politik. In meinem Berufsleben habe ich es anders gelernt. Nicht zuerst den Schuldigen finden, sondern den Verlauf nachvollziehen, um es in Zukunft besser zu machen und Fehler zu vermeiden.

Kompetenz-Wirrwarr

Dr. Gerhard Gerold, Hannover: Welche Scheinheiligkeit in der Landesregierung! Aufgrund des mutmaßlichen Mafia-Mitglieds und Polizeieinsatzes hätte man unter Hinzuziehung des MHH-Vizepräsidenten über bessere Kommunikationswege diskutieren und für künftige Fälle Abhilfe schaffen können. Aber so versteckt sich der Kompetenz-Wirrwar dreier Ministerien hinter der Entlassung, womit man erheblichen Schaden für die gute MHH-Arbeit anrichtet. Müsste dann künftig nicht auch ein schwer kranker Banker, der im Cum-Ex-Skandal verwickelt ist, zurückgewiesen werden? Nachdem in den Medien die Empörungswelle über die Polizeikosten lief, empörte sich auch Ministerpräsident Stephan Weil im populistischen Sinne. Sollte nicht er mit seiner Richtlinienkompetenz dem Ministerien-Wirrwar ein Ende bereiten? Nichts ist zu vernehmen!

Ministerien haben versagt

Matthias Sesselmann, Hannover: „Die Ministerien wussten es als Erste“, sagt MHH-Vize Andreas Tecklenburg. Die MHH-Belegschaft ist über den Rauswurf des MHH-Vize zurecht empört. Ganz andere Kaliber haben völlig versagt: Das Justizministerium ignorierte den Beschluss des Amtsgerichts, Mafia-Boss Igor K. In Schutzgewahrsam zunehmen. Rechtsstaatlichkeit sieht anders aus. Das Innenministerium hätte sofort eingreifen müssen. Lange schwieg auch der Ministerpräsident. Mit Andreas Tecklenburg wurde ein Bauernopfer gefunden.

MHH im Visier: Im Polizeihubschrauber hat der mutmaßliche Mafiaboss die Klinik schließlich verlassen. Quelle: Rainer Dröse

Lesen Sie auch: „Ein Minister siegt – aber was gewinnt er?“

Sehr gute Arbeit geleistet

Bärbel Köntopp, Neustadt: Jedem ist doch wohl klar, dass ein Minister, hier Björn Thümler, jederzeit zu ersetzen ist! Ganz anders sieht es bei Dr. Andreas Tecklenburg aus. 16 Jahre hat er in der MHH als Vize-Klinikchef sehr gute Arbeit geleistet. Was kann Thümler dagegen aufweisen? Hoffentlich ist in dieser Angelegenheit noch nicht das letzte Wort gesprochen!

Minister missbraucht seine Macht

Ehrenfried Matt, Wunstorf: Ist hier nicht zu beobachten, dass ein Politiker seine ihm qua Wahl gegebene Macht ausnützt, um sich selbst im besseren Licht darzustellen? Hier darf man leider nur vermuten. Leider erleben wir heute in aller Regel in den Landtagen und im Bundestag vornehmlich Politiker, die in ihrem Leben selten einen Beruf außerhalb der Politik ausgeübt haben. Es erweckt deshalb den Anschein, dass die meisten dieser Politiker gar keine Erfahrungen im täglichen Wirtschaftsleben mitbringen. Aber diese Politiker maßen sich dann an, über verdiente Führungspersönlichkeiten der Wirtschaft zu entscheiden. Thümler erzwingt den Abgang von Tecklenburg, sagt uns dabei aber nicht, wie es in der Leitung der MHH weitergehen soll. Er sagt uns auch nicht, welchen Vorwurf er Tecklenburg konkret persönlich macht. Ergo: Thümler missbraucht seine Macht als gewählter Politiker. Leider ist dies der Politikerkaste zwischenzeitlich immanent. Nach meiner Auffassung stammt daher der zwischenzeitlich in Deutschland hohe Politikverdruss. Vielleicht wäre Herr Weil gut beraten, wenn er seinen Wissenschaftsminister aufgrund dieser Pleite ebenfalls sehr kurzfristig entlässt. Dies würde wieder ein wenig Hoffnung in unsere Politik geben.

Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) gab bekannt, dass der Vertrag mit MHH-Vize Andreas Tecklenburg aufgelöst worden sei. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Lesen Sie auch: „Behandlung von Igor K. kostet 80 605,22 Euro“

Politik muss aufräumen

Ulrich Seeger, Ronnenberg: Herr Tecklenburg organisiert seinen Abschied und wohl auch gleich die Proteste gegen seine Entlassung mit einer groß angelegten Abschiedsfeier. Er hätte vorher seine Energie auf die MHH verwenden sollen, dann wären manche Fehlentwicklungen sicher nicht passiert. Die Politik steckt ein, weil ein Gangster an der MHH behandelt wird. Die Politik steckt ein, wenn Mitverantwortliche, die die Behandlung nach wie vor verteidigen, entlassen werden. Liebe MHH-Gewerkschafter, Ihre Einrichtung ist keine Insel der Seligen, die den Steuerzahler ausnimmt, wie es gefällt. Da ist vieles schief gegangen, jetzt muss die Politik endlich aufräumen. Minister Thümler hat angefangen damit, hoffentlich hält er durch!

Lesen Sie auch: „Mitarbeiter entsetzt über Entlassung des MHH-Vizes“

Freistellung schürt Misstrauen

Ingo Gerstmann, Hannover: Herr Tecklenburg ist höchstwahrscheinlich der letzte Mitarbeiter der MHH, der bei der Aufnahme des umstrittenen Patienten einen Fehler gemacht hat. Seine Freistellung schürt das Misstrauen in die Handlungen unserer gewählten Politiker und spielt der Politikverdrossenheit in die Hände.

Lesen Sie auch

Folgen der Mafia-Affäre: MHH-Vize Tecklenburg freigestellt

Hunderte Ärzte protestieren gegen Entlassung von MHH-Vize Tecklenburg

Mafia-Patient Igor K.: Landtag verlangt Aufklärung

Von red