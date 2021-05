Hannover

Die E-Roller von Lime gehören bereits zum Stadtbild von Hannover. Von vielen, gerade jüngereen Leuten gern genutzt, bei manchen aber auch als Stehimweg in Verruf. Nun stellt das Mikromobilitätsunternehmen auch noch E-Bikes dazu. Rund 100 Pedelecs hat Lime bereits in Hannover verteilt um damit Kunden zu locken, die etwas weitere Strecken fahren wollen. Demnächst soll auf 300 aufgestockt werden. Doch wie fahren sich die E-Räder? Ein erster Test zeigt: Das Modell kann Zukunft haben.

Räder sind gut in Schuss

Zu finden sind die E-Bikes leicht. Die Lime-App, die auch die Standorte aller Roller anzeigt, verzeichnet präzise den Standort des nächsten Rads. Die auffällige Lackierung in quietschbuntem Rot und Grün tut ihr Übriges, dass man das Radel auch zwischen einem Dutzend anderer Fahrräder nicht übersehen kann.

Der erste Eindruck: Alles gut in Schuss. Die Schlauchreifen (der chinesische Anbieter O-Bike hatte noch Räder mit unkomfortablen Vollgummireifen in Hannover abgestellt) sind aufgepumpt, das Fahrrad geputzt und ohne Kratzer. Natürlich muss man dabei berücksichtigen, dass die Räder noch neu sind, aber da sie ohnehin zum Aufladen des Akkus regelmäßig eingesammelt werden, besteht eine gute Chance, dass sie auch nach längerer Laufzeit noch gepflegt daherkommen. Der Sattel ist zunächst recht niedrig eingestellt, lässt sich aber mit einem Handgriff problemlos anpassen.

Aller Anfang braucht Zeit

Nun zur Technik: Wer zum ersten Mal bei Lime bucht, muss etwas Zeit investieren. Die App muss natürlich heruntergeladen, aber auch der Zahlungsmodus eingestellt werden. Das kann etwas dauern, funktioniert aber reibungslos. Um das Fahrrad zu entsperren, muss ein QR-Code am Rad gescannt werden. Erster Versuch: Fehlschlag. Stattdessen tippe ich den darunter stehenden Code in die App. Wieder nichts. Ratloses Herumtippen in der App. Dann zweiter Versuch mit dem QR-Code – und es klappt.

Vor dem ersten Start braucht es etwas Zeit, um die App einzurichten. Quelle: Katrin Kutter

Das E-Bike beginnt hektisch zu piepen und zu blinken. Was es genau will, erschließt sich mir nicht sofort. Ich drücke auf verschiedene Tastenfelder am Lenker des Fahrrads, wodurch sich die Melodie des Piepsens ändert, aber nicht aufhört. Schließlich finde ich hinten zwischen den Speichen des Rades eine Art Bolzen stecken. Ich ziehe ihn heraus, das Piepsen und Blinken stoppt – Bombe entschärft, es kann losgehen.

Der Motor zieht gut an

Und es geht gut los: Der Nabenmotor des Bikes zieht ordentlich an, zumindest in der obersten der drei zur Verfügung stehenden Stufen. Das Fahrrad ist wendig und stabil und insgesamt natürlich schlicht gebaut. Eine aufwendige Federung gibt es nicht, wie eine kurze Strecke über Kopfsteinpflaster zeigt, aber das darf bei Fahrrädern im Free-Floating-Service auch nicht erwartet werden. Wer Gepäck mitnehmen will, der hat vorne am Rad einen Blechkorb, in dem ein normal großer Rucksack Platz findet.

Rund 100 E-Bikes hat Lime bereits in der Innenstadt von Hannover verteilt. Die Zahl soll aber noch wachsen. Quelle: Christian Behrens

Im Schnitt fahren Kunden mit E-Bikes drei Kilometer, hat Lime in anderen Städten festgestellt. Meine erste Fahrt ist fünf Kilometer lang, dauerte mit kleiner Pause 21 Minuten – macht in diesem Fall 5,06 Euro. Lime berechnet einen Euro fürs Entsperren und dann 23 Cent pro Minute. In der Anfangsphase wird der Entsperr-Euro aber wieder von der Rechnung gestrichen. Wer häufiger fährt, kann auch einen Tagespass für 9,99 Euro für E-Bikes wie Roller oder verschiedene Monatsflatrates buchen.

Eine echte Alternative – aber nicht ganz billig

Fazit: Wer in der Stadt schnell von A nach B muss und dabei aufs Geld achtet, für den ist in der Regel der öffentliche Nahverkehr mit einem Kurzstreckenticket für 1,60 Euro und einem Einzelticket für 3 Euro das günstigere Mittel. Dafür ist das E-Bike im Vorteil, wenn man die Strecke individuell fahren will – und Spaß macht das Radeln mit dem Bike auch.

Von Heiko Randermann