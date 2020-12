Hannover

Allzu still soll es dann doch nicht werden in der Christnacht. „Es ist eine gute Idee für alle Gläubigen und Ungläubigen, am Heiligen Abend von allen Türmen und Balkonen des Landes ein Lied der Hoffnung zu singen“, sagt Hannovers Landesbischof Ralf Meister. Und so ruft die evangelische Kirche die Christenmenschen allüberall dazu auf, am 24. Dezember um genau 20 Uhr an Fenstern und Türen gemeinsam „Stille Nacht“ zu singen. Dazu passend sendet NDR 1 eine Instrumentalversion des Klassikers.

Landesbischof Ralf Meister wird Heiligabend in der Marktkirche predigen – doch die Christvespern sind von dort werden unter anderem auch auf h1 übertragen. Quelle: dpa

Anders als etwa in Westfalen gibt es in Hannover zahlreiche Gottesdienste für Besucher, die sich in der Regel jedoch vorher anmelden müssen. Die katholische Kirche hat die Zahl der Weihnachtsgottesdienste in der Stadt fast verdreifacht, um die Besucherströme zu entzerren – die meisten Messen sind längst ausgebucht. Auch von den 63 evangelischen Gemeinden im Stadtkirchenverband veranstalten 51 Präsenzgottesdienste. Daneben aber setzen die Kirchen verstärkt auf Online-Aktivitäten: Im hannoverschen Zipfel des weltweiten Netzes weihnachtet es wie nie zuvor.

Andächtig in der Kneipe: Die Bischöfe Ralf Meister und Heiner Wilmer (v.r.) beim Videodreh in der Klickmühle. Quelle: Jens Schulze / epd

Der Stadtkirchenverband hat ein digitales Krippenspiel auf seine Homepage gestellt. Landesbischof Meister und sein katholischer Kollege Heiner Wilmer holen die Krippe in die Kneipe: Sie haben eine Andacht im Kultlokal Klickmühle aufgezeichnet, die am 24. Dezember um 15 Uhr unter anderem auf www.bistum-hildesheim.de online geht.

Brodowy , Pop und Gospel im Netz

In der Neustädter Hof- und Stadtkirche hat der Kabarettist Matthias Brodowy mit den Grundschülerinnen Pia und Mia eine ganz eigene Version der Weihnachtsgeschichte gedreht. Der zwölfminütige Familiengottesdienst mit Musik ist Heiligabend ab 12 Uhr auf www.landeskirche-hannovers.de zu sehen. Und Popkantor Til von Dombois startet Heiligabend um 18 Uhr auf www.popkantor.tv einen zwölfstündigen Livestream-Marathon mit Musik, Filmen und spirituellen Impulsen. „Wir wollen es schaffen, dass die Menschen da draußen in dieser Nacht dranbleiben und sich nicht alleine fühlen“, sagt er.

Weihnachtsgeschichte eigener Art: Kabarettist Matthias Brodowy hat ein Video in der Neustädter Kirche gedreht. Quelle: Christian Behrens

In Kirchen darf zwar nicht gesungen werden, doch dafür präsentiert die Initiative Rudelsingen am 24., 25. und 26. Dezember jeweils von 14 Uhr an Dutzende von Weihnachtshits zum Mitsingen auf www.rudelsingen.de. Und beim Bürgerfernsehen h1 gibt es TV-Christvespern aus der Marktkirche Heiligabend um 14.30, 16, 19 und 21 Uhr sowie live aus der Misburger Trinitatiskirche um 17.30 Uhr. Gospelgottesdienste aus der Lindener Gospelkirche sind um 19.30, 21.30 und 22.15 Uhr zu sehen.

Infos zu katholischen Messen gibt es auf www.kath-kirche-hannover.de, zu evangelischen Gottesdiensten auf www.froheweihnachtenhannover.de.

Festtagsstimmung wird sich für viele Menschen in diesem Jahr allein über den Bildschirm vermitteln, einige werden notgedrungen ihr Wohnzimmer zur Kirche machen. „Wir feiern Weihnachten anders“, sagt Hannovers katholischer Propst Christian Wirz, „aber das muss nicht heißen, weniger schön.“

Von Simon Benne