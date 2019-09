Hannover

Es wäre falsch zu sagen, dass Matthias Brodowy die Veteranen des Kabaretts bewundert. Er verehrt sie, man hört es, wenn er über seine Vorbilder spricht. Hans-Dieter Hüsch, „das ist so ein großer Humanist“. Oder Dieter Hildebrandts politisches Werk und seine Kunst, an den richtigen Stellen Pausen zu setzen. Brodowy muss jetzt selbst kurz aussetzen, um dumme Fliegen zu vertreiben, die um Tisch und Tassen schwirren, ehe er unaufgeregt und sehr uneitel fortfährt.

Mit Hans Scheibner ist er praktisch groß geworden, als er noch im Vorschulalter dessen LP-Auskopplung „Das macht doch nichts, das merkt doch keiner“ geschenkt bekam. (Für junge Leser: Es handelt sich um ein Lied, dessen gesellschaftskritischer Text sich in gruppenalkoholisierter Stimmung praktisch wegschunkeln lässt.) Und dann natürlich Harald Schmidt, auch großartig, mutig und mit einem Inszenierungsstil, der Brodowy zu einem Geständnis bewegt. „Er ist konsequent anarchistisch. Ich bin leider nicht so, aber ich kann es einfach nicht.“

Erster Berufsplan: Lehrer

In diesem Herbst feiert Matthias Brodowy, 1972 geboren und seitdem aufgewachsen und beheimatet in den Erst- und Zweitligastädten Braunschweig, Wolfsburg und Hannover, sein 30-jähriges Jubiläum auf Bühnen. Die noch ungeplante Karriere begann als Schülersprecher des Herschel-Gymnasiums in einer Arbeitsgruppe. Die trat keine zwei Wochen nach dem Mauerfall auf, und der junge Mann schrieb noch schnell große Teile des aktualisierten Programms. „Ausgesessen in Ruinen“ hieß es. Das Weltgeschehen musste unbedingt mit rein, was wäre das sonst für ein Auftritt gewesen. „Selbst getextet, selbst inszeniert, das ist es, was Kabarett ausmacht“, sagt Brodowy. Dieser Tag im November 1989 gilt ihm seither als persönlicher Premierentag.

Matthias Brodowy auf der Bühne: „Im Herzen bin ich Metaller.“ Quelle: Katrin Kutter

Der seriösere Plan sah vor, Musiker oder Lehrer zu werden. Brodowy studierte Geschichte und katholische Theologie, die Bühne lief nebenher – und immer erfolgreicher. Kurz vorm Examen verließ er als Student ohne Abschluss die Uni. Das hatte auch mit Hüsch zu tun, der ihm riet, ein professionelles Bühnenleben zu beginnen. Brodowy wagte den Schritt. „Irgendwann muss man anfangen“, sagt er beiläufig, als wäre das nichts. Er erinnert sich an einen Auftritt in der Schweiz. Acht Leute im nahezu leeren Saal. Brodowy versteht so etwas als Herausforderung und nicht als Kränkung seines Egos. „Man kann ja nicht Leute, die da sind, durch einen schlechten Auftritt beleidigen wegen denen, die nicht da sind.“

„Stadt mit Keks“

Seither hat Matthias Brodowy etliche Programme aufgelegt, ist mit Tourneen durch die Länder gezogen und mit Auszeichnungen geehrt worden, darunter der Deutsche Kleinkunstpreis 2013. Er sitzt am Klavier, spielt und singt dabei, und manchmal klingt das recht heimelig nach Kabarett mit Wohlfühlfaktor. „Stadt mit Keks“ ist so ein hannoversches Stück Heimatliebe. In diesen Momenten ist Brodowy der Typ, der von sich selbst sagt, er sei gefangen darin, auf der Bühne nicht der Böse sein zu können. Immer noch will er die Menschen erreichen, zum Lachen bringen, aber auch zum Nachdenken.

„Ich bin schon jemand, der die Hand reichen will“, sagt Brodowy über sich. Es ist wohl diese Haltung, die ihn bewegte, sich mit Leuten zu treffen, die ihn zuvor auf Facebook bepöbelt hatten. Typ Merkel-Hasser, wie sich herausstellte. Brodowy argumentierte, ging ins Detail, aber er hatte am Ende nicht den Eindruck, etwas bewirkt zu haben.

Begeisterter Rammstein-Fan

Immerhin, es war ein Versuch und kein Abwenden in Arroganz gegenüber Leuten, die das Land herunterreden. „Keine Zeit für Pessimismus“ heißt sein neues Programm. Und wenn man weiß, dass Brodowy Mitherausgeber des Obdachlosen-Magazins „Asphalt“ ist, Schirmherr, Lobbyist und Spendensammler beim Verein nierenkranker Kinder und des Malteser Hospizdienstes, ahnt man, worum es darin gehen könnte.

Matthias Brodowy im Jahr 1999. Quelle: Archiv

Ob er mit dem neuen Programm aus seiner Haut kann? Begeistert jedenfalls erzählt Brodowy von seiner Liebe zur Rockmusik, „im Herzen bin ich ja Metaller“. Er liebt die deutsche Band Rammstein. Für die einen sind das Schockrocker, die allzu kalkuliert mit faschistischen Symbolen spielen. Brodowy hält Rammstein für reine Provokateure, er hat sich ausführlich mit der Geschichte der Band befasst, die mit Punk begann. „Provokation ist das, was Künstler machen dürfen. Sie durchbrechen konsequent die Erwartung.“ Wird er sich etwas abgucken? Vielleicht deren Art, in Konzerten Spannung aufzubauen, von der er so detailliert erzählt? Abwarten. Auf eines können sich Besucher verlassen, komme was wolle: „Ich werde auf jeden Fall den Humanismus hochhalten.“

Brodowy tritt im September im Theater am Aegi auf

Matthias Brodowy feiert sein Bühnenjubiläum mit zwei Vorstellungen am 20. und 21. September im Theater am Aegi. Vereinzelte Restkarten gibt es noch bei den HAZ-Ticketshops.

Von Gunnar Menkens