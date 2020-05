Hannover

Das kleinste Kino Hannovers, Lodderbast, musste wie alle Einrichtungen wegen der Corona-Krise die Türen schließen. Doch online geht das Programm weiter. Dabei hat das Ehepaar Thomsen in den vergangenen Wochen insgesamt 18.000 Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen gezählt. Ein Gespräch mit den Inhabern Wiebke und Johannes Thomsen über die Existenz des Kinos in der Krise, neue Ideen und warum sie ihr Kino, auch wenn es erlaubt werden sollte, nicht sofort wieder öffnen wollen.

Sie haben ihr Kino Lodderbast bereits am 11. März geschlossen. Dabei war die Schließung von Freizeit- und Kultureinrichtungen wegen der Corona-Krise erst für den 17. März vorgesehen. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Johannes Thomsen: Wir hatten abends ein ausverkauftes Haus, aber die Lage ist natürlich nicht an uns vorbei gegangen. Da haben wir auf eigene Faust entschieden, unser Kino zuzumachen, um unsere Gäste zu schützen. Die Entscheidung hat eine halbe Stunde gedauert. Wir saßen in unserem Kino und haben beide geweint. Zwei Jahre lang haben wir uns hier richtig engagiert – etwas aufgebaut. Es fühlte sich an, als würden wir das alles wieder einreißen. Dann kam der nächste Gedanke: Jammern hilft nicht, wir stellen lieber etwas Positives auf die Beine.

Sie haben gleich nach der Schließung Ihres Kinos Mitte März ein neues Format ins Leben gerufen. Sie bieten auf ihrer Website weiterhin ein Online-Programm an. Wie hat sich das entwickelt?

Wiebke Thomsen: Zunächst haben wir Filme etwa von Streaming-Plattformen empfohlen und live darüber diskutiert. Doch das Programm hat sich weiterentwickelt. Nun zeigen wir Online-Kino mit Live-Premieren und auch Filmklassikern jeden Tag um 20 Uhr. Anschließend diskutieren wir dann mit Film-, Kulturschaffenden oder einfach spannenden Persönlichkeiten online über den Film. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, sich im Live-Chat einzuklinken. Wir sind Kinomacher mit Leib und Seele. So können wir den Live-Charakter und das Gleichzeitigkeitsmoment des Kinos erhalten und damit ein bisschen Kino in die derzeitige Situation herüberretten.

Gemeinsam einen Film schauen? Im Lodderbast geht das momentan nicht, dafür aber online – und das bringt für die Thomsens auch ein wenig Kinogefühl zurück. Quelle: Lodderbast (Archiv)

Die Filme zeigen sie kostenlos, und die Spenden, die Sie dabei sammeln, gehen an Verleiher und Filmemacher. Doch wie steht es um die Existenz ihres eigenen Kinos, dem Lodderbast?

Johannes Thomsen: Die Krise ist für unser Kino definitiv existenzgefährdend. Sicher, andere Kinos, die mehr Säle und Angestellte haben, haben noch ein deutlich schwereres Los. Wir dagegen könnten unsere Büroräume noch einmal verkleinern und haben daher einen letzten Puffer. Dabei steht uns auch die Stadt Hannover als guter Partner zur Seite. Sie unterstützt unser Online-Kino und hält telefonisch Kontakt. Das hilft uns auch moralisch. Vom Land Niedersachsen hingegen fühlen wir uns komplett allein gelassen. Wir warten seit knapp sechs Wochen auf Rückmeldung wegen unseres Antrages bei der N-Bank. Ich habe den Eindruck, dass Künstler und Kulturschaffende wegen des umständlichen Antragsverfahrens davon abgehalten werden sollen, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Beim Stichwort Existenz fällt bei manchen Kinobetreibern schnell das Wort Streaming-Dienste. Seit Jahren schaut die Branche skeptisch auf das wachsende Online-Angebot. Sie hingegen haben sogar Filme empfohlen, die auf Netflix zu sehen sind. Warum?

Wiebke Thomsen: Zu Anfang haben wir auch Filme von Netflix empfohlen. Jetzt sind wir komplett auf das Online-Kino umgestiegen. Uns ist es momentan wichtiger, Filme zu zeigen, die jetzt ins Kino gekommen wären, sodass die Filmemacher etwas vom Kuchen abbekommen. Trotzdem begreifen wir Streaming-Dienste nicht als Konkurrenz.

Johannes Thomsen: Das stimmt, die Online-Angebote sind keinerlei Gefährdung für das Kino. Es gibt da sicher eine Menge Kinobetreiber, die das anders sehen und finden, die Dienste seien der Untergang des Kinos. Unsere Auffassung von Kino dagegen lässt sich nicht mehr mit dem konservativeren Kinobild vereinbaren. Kinos sind nicht nur Räume, in denen neue Filme laufen. Kino ist vielmehr ein Ort der Versammlung, der zum Austausch anregen soll. Deshalb ist die Angst vor Netflix unbegründet, wenn man bereit ist, ein wenig umzudenken, neue Wege zu beschreiten und persönlicher mit seinen Gästen umzugehen. Wir würden sofort mit den Streaming-Diensten zusammenarbeiten, wenn sich die Möglichkeit bietet.

Langsam gibt es erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Einen Termin für die Eröffnung der Kinos gibt es noch nicht. Wann rechnen Sie damit?

Johannes Thomsen: Natürlich ist der Wunsch da, so schnell wie möglich wieder Zuschauer in unserem Kino begrüßen zu können. Realistisch glaube ich nicht, dass das vor September der Fall sein wird. Ich würde fast noch weiter gehen und sagen Anfang nächsten Jahres. Wir werden auch nicht direkt umsetzen, was uns die Politik erlaubt. Wir wollen nach rationalen Maßstäben und nicht wirtschaftsgetrieben entscheiden, sodass wir die Gesundheit unserer Gäste nicht aufs Spiel setzen. Doch eins steht fest: Wir werden unser Kino mit einem Filmfestival über 17 Tage eröffnen. Es soll ein internationales Genre-Filmfestival mit über 100 Filmen werden, und der Name steht auch schon fest: Bastalavista International Genre Filmfestival.

Was für Konsequenzen wird die Krise weiter für das Kino haben?

Johannes Thomsen: Ich hoffe, dass die Solidarität erhalten bleibt. Die allergrößte Unterstützung, die wir momentan erfahren, kommt von den Gästen unseres Kinos, Menschen, die von uns gelesen haben, Freunden und Verwandten. Vielleicht ist nun auch überall angekommen, dass ohne die kulturellen Einrichtungen, die Gesellschaft nur ein Haufen von Zuhausebleibern ist. Für uns jedenfalls ist es ein Herzensgeschenk, das hoffentlich über diese Krise hinweg erhalten bleibt.

Das aktuelle Wochenprogramm des Online-Kinos findet sich auf der Homepage des Lodderbast.

Von Alina Stillahn